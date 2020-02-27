'E-Adalet Vatandaş' mobil uygulaması, WSIS 2020 şampiyonluk ödülüne hak kazandı - Son Dakika

ADALET Bakanlığı tarafından hazırlanan ve geliştirilen 'E-Adalet Vatandaş' mobil uygulaması, aday gösterildiği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS) 2020'de şampiyonluk ödülünü almaya hak kazandı. Uygulama, 776 proje arasından ilk beşe girdi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Adalet Bakanlığı WSIS Forumu 2020 çerçevesinde düzenlenen yarışmaya 'E-Adalet Vatandaş' mobil uygulaması ile katıldı. Yarışmaya dünya çapında gönderilen 776 proje arasında WSIS uzmanlarının yaptığı ilk değerlendirme neticesinde 'E-Adalet Vatandaş' mobil uygulaması halk oylamasına girecek 352 IT Projesi arasında yer aldı. 'E-Adalet Vatandaş' mobil uygulaması oylamada en fazla oyu alan 5 proje içerisinde yer alarak şampiyonluk ödülünü almaya hak kazandı.

ADALET HİZMETLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Adalet Bakanlığı'nın 9 Ekim'de mobil platformlarda yerini alan yeni uygulaması 'e-Adalet Vatandaş' ile dava dosyalarına erişimi mobil platformlara taşıdı. Android ve IOS için hazırlanan yeni uygulama ile birlikte vatandaşlar adli ve idari yargıda yer alan açık veya kapalı dosyaları hakkında anında bilgi sahibi olabiliyor, UYAP Bilgi Sisteminde kayıtlı olan iletişim bilgilerini görebiliyor.

WSIS NEDİR?

Ülkelerdeki bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimini ve gelişmekte olan ülkelerin bilişim alt yapılarını iyileştirmeye teşvik eden WSIS, uluslararası organizasyonların üst düzey temsilcileri ve 175 ülkeden yaklaşık 11.000 katılımcıdan oluşmakta olup, kapsayıcı ve kalkınma odaklı, herkesin bilgi oluşturabildiği ve paylaşabildiği bir organizasyon haline geldi. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü UYAP Bilişim Sistemi WSIS 2016 ödüllerine e-Devlet kategorisinden aday gösterilmiş ve birincilik ödülüne layık görülmüştü.

ANKARA, -