'E-Adalet Vatandaş' mobil uygulaması, WSIS 2020'ye aday - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'E-Adalet Vatandaş' mobil uygulaması, WSIS 2020'ye aday - Son Dakika

'E-Adalet Vatandaş' mobil uygulaması, WSIS 2020'ye aday

6 saat önce

ADALET Bakanlığı tarafından hazırlanan ve geliştirilen 'E-Adalet Vatandaş' mobil uygulaması' Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS) 2020 ödüllerine aday gösterildi.

'E-Adalet Vatandaş' mobil uygulaması, WSIS 2020'ye aday, System.String[]

ADALET Bakanlığı tarafından hazırlanan ve geliştirilen 'E-Adalet Vatandaş' mobil uygulaması' Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS) 2020 ödüllerine aday gösterildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; WSIS Forumu 2020 çerçevesinde düzenlenen yarışmaya Adalet Bakanlığı 'E-Adalet Vatandaş' mobil uygulaması ile katılıyor. Söz konusu uygulama, 175 ülkeden yaklaşık 11 bin katılımcıdan oluşan WSIS tarafından 7'nci kategoriden 2020 ödüllerine aday gösterildi.

Adalet Bakanlığı, teknolojinin imkanlarını kullanarak adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaya çalışıyor. Bu kapsamda 9 Ekim'de mobil platformlarda yerini alan yeni uygulama 'E-Adalet Vatandaş' ile dava dosyalarına erişim mobil platformlara taşındı. Android ve IOS için hazırlanan yeni uygulama ile birlikte vatandaşlar adli ve idari yargıda yer alan açık veya kapalı dosyaları hakkında anında bilgi sahibi olabiliyor, UYAP Bilgi Sistemi'nde kayıtlı olan iletişim bilgilerini görebiliyor.

Ülkelerdeki bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimini ve gelişmekte olan ülkelerin bilişim alt yapılarını iyileştirmeye teşvik eden WSIS, uluslararası organizasyonların üst düzey temsilcileri ve 175 ülkeden yaklaşık 11 bin katılımcıdan oluşuyor. Kapsayıcı ve kalkınma odaklı, herkesin bilgi oluşturabildiği ve paylaşabildiği bir organizasyon haline gelen WSIS'ın 2016 ödüllerinde, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü UYAP Bilişim Sistemi 'e-Devlet' kategorisinden aday gösterilmiş ve birincilik ödülüne layık görülmüştü.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:09 Kaynak: DHA
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