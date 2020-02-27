"e-Adalet Vatandaş" uygulaması Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi 2020 ödüllerinde ilk 5'e girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'e-Adalet Vatandaş' uygulaması Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi 2020 ödüllerinde ilk 5'e girdi - Son Dakika

"e-Adalet Vatandaş" uygulaması Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi 2020 ödüllerinde ilk 5'e girdi

6 saat önce

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve geliştirilen "e-Adalet Vatandaş" mobil uygulaması, Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS) 2020 ödüllerinde, 776 proje arasından ilk 5'e girdi.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve geliştirilen "e-Adalet Vatandaş" mobil uygulaması, Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS) 2020 ödüllerinde, 776 proje arasından ilk 5'e girdi.

WSIS Forumu 2020 kapsamında düzenlenen yarışmaya, Adalet Bakanlığı "e-Adalet Vatandaş" mobil uygulamasıyla katıldı.

Uygulama, 175 ülkeden yaklaşık 11 bin katılımcıdan oluşan WSIS tarafından 7. kategoriden 2020 ödüllerine aday gösterildi.

Yapılan oylama sonucunda, 776 proje arasından en fazla oyu alarak, en iyi ilk beş uygulama arasına giren uygulama, şampiyonluk ödülünü almaya hak kazandı.

Teknolojinin imkanlarını kullanarak adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaya çalışan Adalet Bakanlığının dava dosyalarına erişimi mobil platformlara taşıdığı "e-Adalet Vatandaş" uygulaması, 9 Ekim'de mobil platformlarda yerini aldı.

Android ve IOS için hazırlanan yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, adli ve idari yargıda yer alan açık veya kapalı dosyaları hakkında anında bilgi sahibi olabiliyor, UYAP Bilgi Sistemi'nde kayıtlı olan iletişim bilgilerini görebiliyor.

WSIS nedir?

Ülkelerdeki bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimini ve gelişmekte olan ülkelerin bilişim alt yapılarını iyileştirmeye teşvik eden WSIS, kapsayıcı ve kalkınma odaklı, herkesin bilgi oluşturabildiği ve paylaşabildiği bir organizasyon olma özelliğini taşıyor.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü UYAP Bilişim Sistemi de WSIS 2016 ödüllerine e-Devlet kategorisinden aday gösterilmiş ve birincilik ödülüne layık görülmüştü.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:32 Kaynak: AA
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