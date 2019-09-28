Son Dakika Haberleri: E-atıklar Çevreci Komşu Kart'ta
Son Dakika Güncel Haber

E-atıklar Çevreci Komşu Kart'ta

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, yılın 8 aylık döneminde, içerdiği radyoaktif maddeler, tozlar ve ağır metaller nedeniyle çevre ve insan sağlığına ciddi ölçüde zarar verebilecek bin 321 parça elektrikli ve elektronik atığı Çevre Komşu Kart kapsamında evlerden topladı.

E-atıklar Çevreci Komşu Kart'ta, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, yılın 8 aylık döneminde, içerdiği radyoaktif maddeler, tozlar ve ağır metaller nedeniyle çevre ve insan sağlığına ciddi ölçüde zarar verebilecek bin 321 parça elektrikli ve elektronik atığı Çevre Komşu Kart kapsamında evlerden topladı.


Atık yönetiminde uyguladığı Çevreci Komşu Kart projesiyle Türkiye'nin öncü belediyelerinden bir olan Muratpaşa Belediyesi, evlerde kullanılmayan ya da kullanılamaz durumda olan buzdolabı, soğutucu, cep telefonu, televizyon, monitör, aydınlatma ekipmanları ve küçük beyaz eşyaları Çevreci Komşu Kart kapsamında toplamaya devam ediyor. İçerdiği radyoaktif maddeler, tozlar, halojenli bileşikler, ağır metaller gibi toksik maddeler nedeniyle çevre ve insan sağlığına ciddi ölçüde zarar verebilecek elektrikli ve elektronik atıklar, kısaca e-atıklar 2018'de Çevreci Komşu Kart kapsamına alındı. Evlerindeki e-atıkları Çevreci Komşu Kart kapsamında değerlendirmek isteyen Muratpaşa sakinlerinin Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezini arayarak açık adresleri ve teslim edecekleri e-atığın ne olduğunu bildirerek kayıt oluşturması yeterli olurken Muratpaşalılar teslim edilen her e-atık karşılığında da puan kazandılar.


E-atıklar her çarşamba ve perşembe belirtilen adreslerden belediye ekiplerince teslim alınırken bu yılın 8 aylık döneminde bin 321parça e-atık evlerden toplandı. Böylece bir yandan e-atıklar geri dönüşüme kazandırılırken diğer yandan Muratpaşalılar anlaşmalı marketlerde ve sinema salonlarında kullanabilecekleri ya da üniversite öğrencilerine burs olarak aktarabilecekleri puan kazandı. Çevreci Komşu Kart kapsamında e-atıklarını Muratpaşa Belediyesi'ne teslim eden ilçe sakinleri yılın Ocak - Ağustos döneminde 5 bin 433 lira karşılığı puan kazanıldı. - ANTALYA

Muratpaşa, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk ile Bayar'ın birlikte seyahat ettiğine dair ilk videosu yayınladı
Kılıçdaroğlu'ndan hükümetin Suriye politikasına destek: Mücadeleye inanıyoruz Kim Kardashian saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandığı korse markasını Türkiye'de üretecek İmamoğlu'ndan Türkiye'deki Suriyeliler'e destek: Onları suçlamak doğru olmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 12:12:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: E-atıklar Çevreci Komşu Kart'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]