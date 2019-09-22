e-Belediye Bilgi Sistemi ile yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak
23 dakika önce
Tüm belediyelerde tek veri tabanından, ortak altyapıda bütün iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabildiği e-Belediye Bilgi Sistemi ile yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak.
Tüm belediyelerde tek veri tabanından, ortak altyapıda bütün iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabildiği e-Belediye Bilgi Sistemi ile yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:05
E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak Çöpten topladığı tahta, sünger ve parkelerden baza yapıp satıyor İş için gittiği Amerika'da yazılım öğrenip kendi sosyal medya platformunu kurdu "Kenger sakızı" geçim kaynağı oldu! Kilosu 500 liradan satılıyor