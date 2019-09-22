Son Dakika Haberleri: e-Belediye Bilgi Sistemi ile yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak
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e-Belediye Bilgi Sistemi ile yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak

23 dakika önce

Tüm belediyelerde tek veri tabanından, ortak altyapıda bütün iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabildiği e-Belediye Bilgi Sistemi ile yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak.

e-Belediye Bilgi Sistemi ile yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak, System.String[]

Tüm belediyelerde tek veri tabanından, ortak altyapıda bütün iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabildiği e-Belediye Bilgi Sistemi ile yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:05 
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E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak
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