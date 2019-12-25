E-belediye bilgi sistemi proje eğitimi başladı - Son Dakika
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E-belediye bilgi sistemi proje eğitimi başladı

6 saat önce

Bartın'da İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen e-Belediye Bilgi Sistemi Proje Eğitim Programı Bartın Belediyesi organizasyonunda başlatıldı.

E-belediye bilgi sistemi proje eğitimi başladı, System.String[]

Bartın'da İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen e-Belediye Bilgi Sistemi Proje Eğitim Programı Bartın Belediyesi organizasyonunda başlatıldı.


Bartın'da tüm belediyelerin katılım sağladığı eğitimler Bartın Öğretmenevinde gerçekleşirken İçişleri Bakanlığı Eğitim Danışmanları Muhammet Ayyıldız ve Nagihan Ekşi tarafından katılımcılara İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ve belediyelerin kullandığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Muhasebe Sistemleri gibi yazılımları tek bir çatı altında toplayan e-Belediye projesi hakkında eğitimler veriliyor.


Eğitimin ilk gününe katılarak konuşma gerçekleştiren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "E-belediye Bilgi Sistemi Projesi, belediyelerin tek veri tabanında ortak bir altyapıda, standart yazılımlarla tüm iş ve işlem süreçlerini elektronik ortamda yapabilmelerini ve yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulmasını sağlayacak çok önemli bir projedir. Gerek iş kolaylığı, gerek ekonomik gerekse de güvenlik açısından belediyelerin bu sisteme geçmeleri gerekmektedir. Böylesine önemli bir projeyi hayata geçiren İçişleri Bakanlığımıza ve burada siz belediye çalışanlarına bilgiler aktaracak İçişleri Bakanlığı Eğitim Danışmanları Muhammet Ayyıldız ve Nagihan Ekşi'ye teşekkür etmek istiyorum" dedi.


Başkan Cemal Akın konuşmasının ardından İçişleri Bakanlığı Eğitim Danışmanları Muhammet Ayyıldız ve Nagihan Ekşi'ye çeşitli hediyeler takdim etti. - BARTIN

Cemal Akın, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
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