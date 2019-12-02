"e-Belediye Bilgi Sitemi" kapsamında uzaktan eğitim platformu oluşturulacak

İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında "Uzaktan Eğitim Platformunun e-Belediye Bilgi Sisteminde Kullanılmasına Dair İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Bakanlıkta gerçekleştirilen törende, işbirliği protokolüne imzalar İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı tarafından atıldı.

Erdil, törende yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak Anadolu Üniversitesi ile birlikte uzaktan eğitim projesinin ikinci fazını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Anadolu Üniversitesi ile uzaktan eğitim portalının ikili sözleşme ile devreye sokulduğunu anımsatan Erdil, bu çalışmaların Eğitim Dairesi Başkanlığında çok etkin sonuçlar elde edilmesine vesile olduğunu ifade etti. Erdil, "Uzaktan eğitimle kurumumuz tanıştı ve İçişleri Bakanlığı olarak bütün birimlerimize çok yaygın hizmetleri ulaştırma imkanına kavuştuk." dedi.

Erdil, şöyle konuştu:

"Şimdi e-Belediye Projesi ile ilgili son fazımızı ortak bir işbirliği platformu içinde gerçekleştiriyoruz. e-Belediye, Bakanlığımızın uzun süredir üzerinde çalıştığı, belediye hizmetlerinin kamuya sunumunda, belli bir standart, disiplin kalitesini sağlaması istikametinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı marifetiyle yürüttüğümüz bir çalışmaydı. İleri bir noktaya gelindi, 2020'nin başında da bu proje tüm fazlarıyla ve modülleriyle devreye girecek, e-Belediye platformu işler hale gelecek. Aslında e-Belediye Platformu aynı zamanda dijital bir mevzuattır. Türkiye'de belediyelerin, yerel yönetimlerin çalışma standartlarını, özellikle hizmet kalitelerini ve çeşitli alanlardaki işleyişini düzenleyen, dijital ortamlarda işleyişini bir standarta kavuşturan bir mevzuattır. Bir süredir klasik olarak sürdürdüğümüz belediyelerin eğitim hizmetini, Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim konusundaki çok nitelikli olan alt yapısından yararlanarak, Türkiye'de daha yaygın olarak sürdürülmesini sağlayacağız."

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da dünyanın dijitalleşme sürecine girdiğini ifade ederek, üniversite olarak bu alanda alt yapının geliştirildiğini vurguladı.

Üniversitenin bu alandaki güçlü alt yapısını, tüm kamu kurumlarının hizmetine sunduklarının altını çizen Çomaklı, "İçişleri Bakanlığı gibi Türkiye'nin merkezi olan bir Bakanlığa hizmet etmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Belediye personeline kolay eğitim

İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen "e-Belediye Bilgi Sitemi" kapsamında uzaktan eğitim platformu oluşturularak, belediye personelinin eğitimlere zaman ve mekandan bağımsız, eşit imkanlarda ve kolayca ulaşması sağlanacak, e-Belediye Bilgi Sistemi kullanımı ve yaygınlaştırılması hız kazanacak.

Tek merkezden eğitim imkanı, eğitim kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, eğitimlerde fırsat eşitliği, her katılımcı için standart kalite ve içerikte eğitim avantajı, yerinde yapılan eğitim maliyetlerinde tasarruf, online eğitim planlama, raporlama ve anlık video konferans eğitimlerine imkan sağlanacak.

Belediyeler, kendi uzaktan eğitimlerini planlama, düzenleme, raporlama ve değerlendirme kabiliyetlerine sahip olacak. Bu sayede belediye personelinin eğitimlere erişimi kolaylaşacak.