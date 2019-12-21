E-Belediye toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel E-Belediye toplantısı yapıldı - Son Dakika

E-Belediye toplantısı yapıldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelerin kullanımı için geliştirilen elektronik belge sistemi E-Belediye için yıl sonu toplantısı düzenlendi.

E-Belediye toplantısı yapıldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelerin kullanımı için geliştirilen elektronik belge sistemi E-Belediye için yıl sonu toplantısı düzenlendi.


Düzce Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İçişleri Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'deki belediyelerin kullandığı elektronik belge sistemi E-Belediye Bilgi Sistemi yıl sonu istişare toplantısına tüm ilçe belediyelerinden ilgili personeller katıldı. Encümen salonunda düzenlenen toplantıda sistemin Düzce genelinde kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 2020 yılı geçiş planları değerlendirilerek eğitim ve destek takvimi belirlendi. Ayrıca toplantıda gelecek yıl içinde mevcut kullanılan sistem ve devreye girecek yeni modüller hakkında bilgiler de paylaşılarak yaşanan aksaklık ve sorunlar da iletildi. - DÜZCE

İçişleri Bakanlığı, Düzce Belediyesi, Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:08 Kaynak: İHA
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