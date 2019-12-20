E-belge dönüşüm süreci konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel E-belge dönüşüm süreci konuşuldu - Son Dakika

E-belge dönüşüm süreci konuşuldu

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Maliye Kulübü ve Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığının işbirliği ile düzenlenen 'E-Belge Dönüşüm Süreci' konulu konferansı gerçekleştirildi.

E-belge dönüşüm süreci konuşuldu, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Maliye Kulübü ve Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığının işbirliği ile düzenlenen 'E-Belge Dönüşüm Süreci' konulu konferansı gerçekleştirildi.


Konferansın açılışında konuşan Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Neşet Ertoy, yılbaşından itibaren yaşanacak gelişmelerle ilgili olarak, "Yılbaşından itibaren 5 bin liranın üzerindeki faturaların e-arşiv olarak düzenlenmesi zorunluluğu geliyor. Yaşanacak ikinci gelişme ise bu mükelleflerin zorunlu olarak bu uygulamaya geçecek olmaları. Sistem şu an için test aşamasında ve neyle karşılaşacağımızı da açıkçası bilemiyoruz" dedi.


Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canatay Hacıköylü da, "Verilerin artışı, kullanıcı sayılarının artışından kaynaklanıyor ve bu durum artarak da devam edecektir. E-Dönüşüm ve e-Vergi uygulamaları arttıkça yeni usul ve esaslar da devreye girecek. Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2018-2022 yıllarını kapsayan stratejik planlamasında iki temel hedef ortaya çıkıyor. Bunlardan birincisi e-uygulamaların sayısını arttırmak, ikincisi ise e-Denetim yöntemiyle vergi incelemelerin denetimini arttırmak. E uygulamaların denetim kısmı maalesef ki henüz istediğimiz gibi gelişmişlik seviyesinde değil, bu konuya biraz daha yönelmemiz gerekiyor" diye konuştu.


Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa, Gelir İdaresi Grup Müdürü Hüseyin Acar, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canatay Hacıköylü ve Mali Müşavir Selçuk Gülten konuşmacı olarak katıldı. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Dönüşüm, Maliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var
Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
20:36 Çanakkale'yi dalış turizmi merkezi yapacak projenin protokolü imzalandı - Son Dakika
20:36 Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Son Dakika
20:36 Çin'in Doğu Türkistan politikaları Edirne ve Tekirdağ'da protesto edildi - Son Dakika
20:34 Spor bakan kasapoğlu: güreş bizim geleceğimiz - Son Dakika
20:32 TBMM Başkanı Şentop: "Bu bütçe, yeni hükümet sistemindeki esaslara göre hazırlanan ilk bütçedir" - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 20:38:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: E-belge dönüşüm süreci konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]