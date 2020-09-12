e-Belge sayesinde 2,8 milyar lira tasarruf - Son Dakika

e-Belge sayesinde 2,8 milyar lira tasarruf

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2010 yılından bu yana uygulanan ve sürekli geliştirilen e-belge uygulamaları sayesinde yaklaşık 28 milyarın üzerinde belge elektronik ortamda düzenlendi.

e-Belge sayesinde 2,8 milyar lira tasarruf, System.String[]

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2010 yılından bu yana uygulanan ve sürekli geliştirilen e-belge uygulamaları sayesinde yaklaşık 28 milyarın üzerinde belge elektronik ortamda düzenlendi. Böylece kağıt, postalama ve arşivleme gibi işlemlerde yaklaşık 2,8 milyar lira maliyet tasarrufu sağlandı.

AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığından aldığı bilgiye göre, kurum tarafından 2010 yılı itibarıyla e-fatura uygulamasıyla hayata geçirilen e-belge uygulamaları yıllar içinde e-arşiv fatura, e-serbest meslek makbuzu (e-SMM), e-müstahsil makbuzu (e-MM), e-irsaliye, e-bilet gibi birçok yeni belgenin katılımıyla büyümeye devam ediyor.

Gerek Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan düzenlemeler gerekse mükelleflere sağladığı avantajlar nedeniyle e-belge uygulamalarına katılım her geçen gün artarken, gelinen noktada e-fatura uygulamasından yaklaşık 300 bin, e-arşiv faturadan 281 bin, e-irsaliyeden 80 bin, e-serbest meslek makbuzundan 185 bin ve e-müstahsil makbuzu uygulamasından 24 bin vergi mükellefi yararlanıyor.

Söz konusu uygulamalarla birlikte, kağıt ortamda düzenlenen belgelerin elektronik ortama taşınmasıyla mükelleflere, kağıt, kırtasiye, postalama ve arşivleme gibi işlemlerde maliyet tasarrufu sağlandığı gibi, sarf malzemelerine olan ihtiyaçların azalması dolayısıyla da çevre ve doğa korunuyor.

Uygulamanın başlangıcından bugüne kadar yaklaşık 28 milyarın üzerinde belge elektronik ortamda düzenlenerek muhataplarına iletildi. Bu sayede, kağıt belge düzeninde, kağıt, yazdırma, iletme, arşivleme, muhasebeleştirme gibi tüm süreçler bakımından belge başına 10 kuruş maliyet oluşacağı değerlendirildiğinde, yaklaşık 2,8 milyar lira maliyet tasarrufu sağlandı. Ayrıca, bu tasarrufla gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması için 380 bin ağacın kesilmesi önlenmiş oldu.

Yeni uygulamalar yolda

Mükellefler uygulamalardan işletme ölçeklerine uygun yararlanma yöntemlerinden dilediklerini seçebiliyor. Güçlü bilgi işlem sistemi altyapısına sahip olanlar, kendi sistemlerini entegre ederek, Gelir İdaresi Başkanlığından e-belge düzenlenme işlemlerine aracılık etmek için izin alan özel entegratör firmaların bilgi işlem sistemlerini kullanarak ya da kurum tarafından tamamen ücretsiz sunulan e-belge portallarını kullanıp, e-belge uygulamalarından yararlanarak fatura gibi belgelerini evlerinin ya da ofislerinin konforunda düzenleyebiliyor ve muhataplarına elektronik ortamda iletebiliyor. Bu belgeler aynı zamanda elektronik ortamda muhafaza edilebiliyor ve istenildiğinde elektronik ortamda ibraz edilebiliyor.

Ayrıca, e-gider pusulası, e-döviz alım satım belgesi, e-dekont, e-sigorta komisyon gider belgesi ile e-sigorta poliçesi gibi belgelere ilişkin idari ve teknik düzenlemeler de tamamlandı. Mükelleflerin uygulama başvurularıyla söz konusu e-belge uygulamalarının kapsamı ve yaygınlığı artırılarak ekonomik aktivitelerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İnteraktif Vergi Dairesinde hizmet çeşidi 163'e ulaştı

Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 28 Şubat 2018'de kullanıma açılan İnteraktif Vergi Dairesi ilk günden itibaren mükellefler ve meslek mensupları tarafından yoğun şekilde kullanılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde artan kullanım hacmiyle İnteraktif Vergi Dairesi kalabalık ortamlardan ve temastan kaçınma yönüyle önemli bir araç haline geldi. e-Devlet şifresiyle de giriş yapılabilen İnteraktif Vergi Dairesinde mükellefler, var olan vergi borçlarına ilişkin detayları görebiliyor ve ödemelerini hızlı şekilde yapabiliyor. Bunun yanı sıra dilekçe verme, iade/mahsup talep edebilme, indirim ve uzlaşma talebi oluşturma gibi işlemlerin de yer aldığı İnteraktif Vergi Dairesi mesai saati ve mekan sınırlaması olmaksızın sanal bir vergi dairesi olarak gerçek işlemlerin yapılabildiği bir dijital hizmet alanı haline geldi.

Kullanıma açıldığı dönemde 50 hizmet çeşidine sahip olan İnteraktif Vergi Dairesinde Eylül 2020 itibarıyla hizmet çeşidi sayısı 163'e ulaştı. Vergi dairesine gidilerek yapılan işlemlerin yüzde 95'inin online olarak gerçekleştirilebilmesi mümkün hale geldi. Uygulamanın başladığı günden bugüne kadar 25 milyonun üzerinde işlem yapıldı.

İnteraktif Vergi Dairesinde sunulan hizmetlere mobil cihazlardan kolay ve hızlı bir şekilde erişilmesini mümkün hale getiren GİB Mobil uygulaması da 1 milyon 250 binin üzerinde indirilme sayısına ulaştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye, Fatura, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi e-Belge sayesinde 2,8 milyar lira tasarruf - Son Dakika Ekonomi

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