E-Berk, Kanal İstanbul’a talip
1 saat önce
Berk Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, üçüncü tünel açma makinesini yarın törenle üretim bandından indireceklerini belirterek, "15 metre çaplı tünel açma makinesi teknolojisine sahibiz, Kanal İstanbul ve Boğaz altı geçişte rol almak istiyoruz" dedi.
E-Berk Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, üçüncü tünel açma makinesini yarın törenle üretim bandından indireceklerini belirterek, "15 metre çaplı tünel açma makinesi teknolojisine sahibiz, Kanal İstanbul ve Boğaz altı geçişte rol almak istiyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:50
İstanbul'da iki gecede 50 bin kişi metro kullandı Trump'tan Aramco açıklaması: ABD savaşa tarihte hiçbir ülkenin olmadığı kadar hazır İBB Sözcüsü açıkladı: İstanbul'da gece metrosundan 50 bin kişi faydalandı Ekrem İmamoğlu İBB'de yaptıklarını açıkladı: 3.5 milyar TL tasarruf ettik, merkezi hükümetin sırtından yük alıyoruz