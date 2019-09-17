E-Berk, Kanal İstanbul’a talip

E-Berk Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, üçüncü tünel açma makinesini yarın törenle üretim bandından indireceklerini belirterek, "15 metre çaplı tünel açma makinesi teknolojisine sahibiz, Kanal İstanbul ve Boğaz altı geçişte rol almak istiyoruz" dedi.

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