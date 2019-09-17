Son Dakika Haberleri: E-Berk, Kanal İstanbul’a talip
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E-Berk, Kanal İstanbul’a talip

1 saat önce

Berk Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, üçüncü tünel açma makinesini yarın törenle üretim bandından indireceklerini belirterek, "15 metre çaplı tünel açma makinesi teknolojisine sahibiz, Kanal İstanbul ve Boğaz altı geçişte rol almak istiyoruz" dedi.

E-Berk, Kanal İstanbul’a talip, System.String[]

E-Berk Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, üçüncü tünel açma makinesini yarın törenle üretim bandından indireceklerini belirterek, "15 metre çaplı tünel açma makinesi teknolojisine sahibiz, Kanal İstanbul ve Boğaz altı geçişte rol almak istiyoruz" dedi.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:50 
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