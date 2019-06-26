e-devlet engelsiz olacak
2 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan,"e-devlette engelleri kaldırma çalışmaları yapıyoruz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan,"e-devlette engelleri kaldırma çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmamız neticesinde engelli vatandaşlarımız kamu hizmetlerini elektronik ortamda alabilecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:58
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