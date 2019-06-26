Son Dakika Haberleri: e-devlet engelsiz olacak
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e-devlet engelsiz olacak

2 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan,"e-devlette engelleri kaldırma çalışmaları yapıyoruz.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan,"e-devlette engelleri kaldırma çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmamız neticesinde engelli vatandaşlarımız kamu hizmetlerini elektronik ortamda alabilecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:58 
Mehmet Cahit Turhan, Ekonomi
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