e-devlet engelsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan,"e-devlette engelleri kaldırma çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmamız neticesinde engelli vatandaşlarımız kamu hizmetlerini elektronik ortamda alabilecek." dedi.

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