"e-Devlet hacklendi" diyerek gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı - Son Dakika
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"e-Devlet hacklendi" diyerek gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı

01.05.2022 21:32
"e-Devlet hacklendi" diyerek gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisinin ve ünlü isimlerin kimlik bilgileri, adres ve tapu bilgilerinin hackerlar tarafından paylaşıldığını belirterek, e-Devlet'in hacklendiğini öne sürdü. Emniyet Genel Müdürlüğü ise olayla ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda bazı gazetecileri dolandırmaya çalışan şahsın yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü son zamanlarda gündem olan "e-Devlet hacklendi" iddialarının ardından düğmeye bastı.

Emniyet'ten yapılan açıklama şu şekilde:

DOLANDIRICI ŞAHIS BURSA'DA YAKALANDI

"Son günlerde sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası ile başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde; söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan K.Ç (17) isimli suça sürüklenen çocuk Bursa'da yakalanmış ve hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. "

FATİH ALTAYLI'NIN KİMLİK BİLGİLERİ ELE GEÇERİLDİ

Kimlik bilgileri ve tapu bilgileri gibi özel bilgilerine ulaşıldığını söyleyen Fatih Altaylı konuyu köşesine taşıdı. Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Dostlarımla öğle yemeği yediğim sırada telefonuma 7 911 90551 28 numaralı telefondan mesajlar gelmeye başladı. Önce kimlik bilgilerim ve ev adresimi yolladılar. Sonra bozuk bir Türkçe ile Rus hackerlar olduklarını iddia ederek para istemeye başladılar. Ben yanıt vermedikçe Türkçeleri düzeldi. Daha sonra bana ait devletin elindeki bilgileri, özellikle de tapu bilgilerini peş peşe paylaşmaya başladılar. Benim bile bilmediğim, unuttuğum tapular, arazilerin kayıtlarını ele geçirmişlerdi. Ve bunları yaymak ve paylaşmakla tehdit ediyorlardı.

"ÜNLÜ İSİMLERİN BİLGİLERİNİ PAYLAŞTILAR"

Daha sonra e-devlet üzerinden ele geçirdikleri başka ünlülerin bilgilerini de paylaşmaya başladılar. Ahmet Hakan, Fatih Portakal gibi gazeteciler, oyuncular... Kimi ararsanız. Sonra bir başka telefon numarası üzerinden 'Haraç grubu ünlüler' oluşturdular. Bunu 'Ünlü haraç grubu' ve ardından 'Fatih Altaylı fan club' diye bir başka grup takip etti. Diğer gazeteciler hızla gruptan çıkıp, bunları engellerken ben yazmaları için grubu açık tuttum, numarayı da engellemedim.

"TEHDİTLERİN DOZUNU ARTIRDILAR"

Sonra sinirlenip küfürlere başladılar. Tehditlerin dozunu arttırdılar. Başından itibaren konuyu avukatlarıma ilettim. Yargıya başvuruyoruz. Ama herkes bilsin ki, İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması gerçeği yansıtmıyor.

"E-DEVLET HACKLENMİŞ"

E-Devlet hacklenmiş. Bunca bilgi başka türlü kimsenin eline geçemez. Hadi benimki önemli değil de. Kim bilir devletin ne gizli bilgileri, devleti yönetenlerin bilgileri ele geçirilmiş. Ve Bakanlık bu durumu gizliyor, yok öyle şey diyor. O zaman iki seçenek var. Ya bu sistemin içindeki biri bu bilgileri alıp paylaşıyor ya da hacklenme olayı doğru. En iyisi ben İçişleri Bakanlığı'nı da dava edeyim ki, gerçek ortaya yargı yoluyla çıksın."

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EGM, e-Devlet'in hacklendiği iddialarını yalanladı EGM, e-Devlet'in hacklendiği iddialarını yalanladı EGM: 'e-devlet sistemi üzerinden ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı' EGM: 'e-devlet sistemi üzerinden ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı'

Emniyet Genel Müdürlüğü, Fatih Altaylı, e devlet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'e-Devlet hacklendi' diyerek gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "e-Devlet hacklendi" diyerek gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı - Son Dakika
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