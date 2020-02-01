E-devlet hesabından silinen üyeliği için savcılığa şikayette bulundu - Son Dakika
Son Dakika Politika E-devlet hesabından silinen üyeliği için savcılığa şikayette bulundu - Son Dakika

E-devlet hesabından silinen üyeliği için savcılığa şikayette bulundu

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir dönem il genel meclisi üyeliği yapan Mehmet Özçiçek bilgisi dışında e-devlet hesabına girilerek AK Parti'den üyeliğinin silindiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

E-devlet hesabından silinen üyeliği için savcılığa şikayette bulundu, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir dönem il genel meclisi üyeliği yapan Mehmet Özçiçek bilgisi dışında e-devlet hesabına girilerek AK Parti'den üyeliğinin silindiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.


Kdz. Ereğli ilçesinde AK Parti'ye kurulduğu günden bu yana üye olduğunu belirten Zonguldak Eski İl Genel Meclisi Üyesi bazı AK Partililerle birlikte kahvaltı düzenleyerek basın açıklaması yaptı. Kendisinin e-devlet hesaplarına girilerek, oğlunun ise seçim kurulu tarafından istifa etmiş gösterilerek üyelikten çıkarıldığını öğrendiğini dile getiren Özçiçek "Benim AK Parti'den istifa etmem söz konusu dahi olamaz. Bizden ne gördüler bilmiyorum da kazayla olacak bir şey değil. Gitmişler E-Devlet'ten beni istifa ettirmişler. Oğlumu da seçim kurulundan istifa ettirmişler. Ben, oğlum ve hanımım üçümüzde partiye üyeyiz. Aynı anda üye olduk. Acaba bilmiyorum bilgisayar teknolojisi sapıtma mı yaptı, bilemiyorum yani. E-Devletimize girmişler, bizi partimizden istifa ettirmişler diye savcılığa başvurduk. Yasa gerekeni yapacak. İşin özünde bizi partiden istifa ettirmek hiç önemli değil. Şahsım için konuşuyorum; dün de AK Partiliydik bugün de AK Partiliyiz. Bugün biraz daha bilediler. Mehmet Özçiçek bugüne; yanlışlarını, kendi bildiği doğruları konuşarak gelmiştir. Onun için Mehmet Özçiçek olmuştur" dedi.


Kendisine yönelik 'yerlici' eleştirilerine de açıklık getiren Özçiçek, özellikle il genel meclisi üyeliklerinde geçmişte yaşadığı tecrübelerini anlatarak, "Her ne kadar bizim E- Devletimize girip üyelikten ihraç edip çıkarmışlar ise de bile çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
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