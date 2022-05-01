e-Devlet'in "hacklendiği" iddiasıyla gazetecileri dolandırmaya çalışan çocuk şüpheli yakalandı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), e-Devlet sisteminin "hacklenerek" kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla gazetecileri dolandırmaya çalışan çocuk şüphelinin yakalandığını bildirdi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya üzerinden e-Devlet sisteminin "hacklenerek" kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla Fatih Altaylı'nın da aralarında bulunduğu birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığının anlaşıldığını belirtti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan 17 yaşındaki K.Ç. isimli suça sürüklenen çocuğun Bursa'da yakalandığı ve hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.