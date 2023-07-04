E-Devlet şifresi nasıl alınır? PTT gitmeden E-Devlet şifresi nasıl alınır? E-Devlet şifre değiştirme nasıl yapılır?

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E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Şifreyi; şahsen başvuru ile yurt içinde PTT işyerlerinden veya yetkili acentelerinden, yurt dışında ise Dışişleri Bakanlığı'na bağlı elçilik ve konsolosluklardan temin edebilirsiniz.

Mobil imza, elektronik imza, TC yeni kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre oluşturabilirsiniz.

PTT GİTMEDEN E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

15 yaşını doldurmuş T.C. Vatandaşları üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu aşağıdaki kimlik belgelerinden birini ibraz ederek şifre alabilmektedir.

Nüfus Cüzdanı,

T.C. Yeni Kimlik Kartı,

Nüfus Müdürlüğünce Verilmiş Geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

Pasaport,

Ehliyet (Sürücü Belgesi)

E-DEVLET ŞİFRE DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Şifrenizi unutmanız, kaybetmeniz veya başkasının eline geçmesi (çalınması) durumunda aşağıdaki seçeneklerden biri ile yeni şifre alabilirsiniz:

e-Devlet Kapısı'nda Şifre yenileme yapabilirsiniz.

PTT'den yeni bir şifre alabilirsiniz.

Elektronik imza, mobil imza, internet bankacılığı veya yeni TC kimlik kartı ile de e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, giriş yaptıktan sonra kullanıcı menüsündeki "Şifremi Değiştir" sayfasından ücretsiz olarak şifre belirleyebilirsiniz. Sonraki girişlerinizde bu şifreyi kullanabilirsiniz.

E-DEVLET GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ŞİFRE YENİLEME NASIL YAPILIR?

PTT şubesine gitmeden şifrenizi yenileyebilmeniz için; cep telefonu numaranızı (veya profil sayfasında seçmiş olduğunuz şifre yenileme metoduna bağlı olarak cep telefonu numaranız ile beraber e-posta adresinizi ) profilinizde tanımlamış ve doğrulamış olmanız gerekmektedir.

Şifrenizi yenilemek için;

Giriş sayfasındaki "Şifremi Unuttum" düğmesini tıklayınız.

Başlangıç sayfasındaki seçeneklerden birini işaretleyerek "Devam Et" düğmesini tıklayınız.

Kullanacağınız kimlik tipini seçerek " Kimlik No" ve "Kimlik Detay" sayfalarında istenen bilgileri ilgili kutucuklara yazınız.

e-Devlet Kapısı'nda doğrulanmış iletişim bilgilerinizi yazınız.

"Güvenlik Kodu" sayfasında cep telefonunuza ( ve e-posta adresinize) gönderilen doğrulama kodunu yazınız.

Yeni şifre belirleyiniz.

15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti e-Devlet Kapısı kullanıcıları ve mavi kartlı kullanıcılar bu şifre yenileme hizmetinden faydalanabilmektedir. Ancak yabancı kullanıcılar şifre yenileme hizmetinden faydalanamamaktadır.

CEP TELEFONU VE E-POSTA DOĞRULAMASI NASIL YAPILIR?

Şifre ile giriş yapınız.

Kullanıcı menüsünden "İletişim Seçeneklerim"i tıklayınız.

Cep telefonu ve e-posta kayıtlı değil ise, ilgili kısımlara cep telefonu numarası ve e-posta adresinizi yazınız.

Bir sonraki ekranda güvenlik için doğrulama tipi seçilerek kimlik bilgilerinizi yazınız.

Cep telefonu numaranıza ve e-posta adresinize gelen doğrulama kodlarını kutucuklara yazınız ve "Doğrula" düğmesine tıklayınız.

Kayıtlı ve doğrulanmış telefon numarası veya e-posta adresinin güncellenmesi için;