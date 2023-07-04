E-Devlet şifresi nasıl alınır? PTT gitmeden E-Devlet şifresi nasıl alınır? E-Devlet şifre değiştirme nasıl yapılır? araştırılıyor. e-Devlet, e-Devlet Kapısı, veya Dijital Türkiye, devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistemdir. E-Devlet şifresi nasıl alınır? PTT gitmeden E-Devlet şifresi nasıl alınır? E-Devlet şifre değiştirme nasıl yapılır? merak ediliyor. E-Devlet şifresi nasıl alınır? PTT gitmeden E-Devlet şifresi nasıl alınır? E-Devlet şifre değiştirme nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…
Şifreyi; şahsen başvuru ile yurt içinde PTT işyerlerinden veya yetkili acentelerinden, yurt dışında ise Dışişleri Bakanlığı'na bağlı elçilik ve konsolosluklardan temin edebilirsiniz.
Mobil imza, elektronik imza, TC yeni kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre oluşturabilirsiniz.
15 yaşını doldurmuş T.C. Vatandaşları üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu aşağıdaki kimlik belgelerinden birini ibraz ederek şifre alabilmektedir.
Şifrenizi unutmanız, kaybetmeniz veya başkasının eline geçmesi (çalınması) durumunda aşağıdaki seçeneklerden biri ile yeni şifre alabilirsiniz:
E-DEVLET GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
PTT şubesine gitmeden şifrenizi yenileyebilmeniz için; cep telefonu numaranızı (veya profil sayfasında seçmiş olduğunuz şifre yenileme metoduna bağlı olarak cep telefonu numaranız ile beraber e-posta adresinizi ) profilinizde tanımlamış ve doğrulamış olmanız gerekmektedir.
Şifrenizi yenilemek için;
15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti e-Devlet Kapısı kullanıcıları ve mavi kartlı kullanıcılar bu şifre yenileme hizmetinden faydalanabilmektedir. Ancak yabancı kullanıcılar şifre yenileme hizmetinden faydalanamamaktadır.
Kayıtlı ve doğrulanmış telefon numarası veya e-posta adresinin güncellenmesi için;
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