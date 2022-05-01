e-Devlet sistemi üzerinden gazetecileri dolandırmaya çalışan kişi yakalandı - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamada, e-Devlet üzerinden kişisil verilerin çalındığı iddası ile gazetecileri dolandırmaya çalışan şüpheli K.Ç.'nin (17) yakalandığını belirtildi.

EGM'den yapılan açıklamada, "Son günlerde sosyal medya üzerinden e-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddası ile başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde; söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan K.Ç.(17) isimli suça sürüklenen çocuk Bursa'da yakalanmış ve hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.