E-Devlet üzerinden 3 milyon 21 bin 778 'Çalışma Muafiyet İzni Belgesi' düzenlendi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, e-Devlet sistemi üzerinden toplam 3 milyon 21 bin 778 'Çalışma Muafiyet İzni Belgesi'nin düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e- Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden, muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlenmiştir" denildi.