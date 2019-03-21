Son Dakika Haberleri: E-Devlet Üzerinden 5 Yeni Hizmet

E-Devlet Üzerinden 5 Yeni Hizmet

8 dakika önce

Devlet Kapısı üzerinden 5 yeni hizmet daha kullanıma açıldı.

E-Devlet Üzerinden 5 Yeni Hizmet, System.String[]
E-Devlet Kapısı üzerinden 5 yeni hizmet daha kullanıma açıldı.

www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu.

Buna göre, Türkiye Bankalar Birliğince "risk merkezi raporu" başvurusu, Emniyet Genel Müdürlüğünce "adıma tescilli araç" (tüzel kişiler için), Milli Eğitim Bakanlığınca kalfalık, ustalık, usta öğrencilik ve iş yeri açma belgesi sorgulamaları ile elektrik ve doğal gaz işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:46 Kaynak: AA

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