e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmete açıldı - Son Dakika

e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmete açıldı
ANKARA Derneklere üye olabilme hizmeti internet ortamına taşındı. Artık e-Devlet üzerinden dernek üyelik başvurusu yapılabilecek.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, derneklere üye olmanın artık daha kolay olduğunu ifade edildi. e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmetinin kullanıma açıldığı belirtilirken, "Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye" denildi.
e-Devlet üzerinden herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı sorgulanabilecek, dernek üyeliği başvurusu yapılabilecek, üyelik sonlandırılabilecek.
Kaynak: İHA
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