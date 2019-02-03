E-Devlet Üzerinden Elektrik, Doğalgaz ve Gsm Abonelikleri Yapılabilecek

e-Devlet Üzerinden Elektrik, Doğalgaz ve GSM Abonelikleri Yapılabilecek Mart Ayı itibariyle elektrik, doğal gaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet Üzerinden yapılabilecek.

e-Devlet Üzerinden Elektrik, Doğalgaz ve GSM Abonelikleri Yapılabilecek





Mart Ayı itibariyle elektrik, doğal gaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet Üzerinden yapılabilecek.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Mart ayı itibarıyla elektrik, doğal gaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek" açıklaması yaptı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabileceğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında tüm bakanlıkların ve ilgili kurumların katılımıyla yapılan "Bürokrasinin Azaltılması ve e-Devlet Toplantısı"nda gelinen son durum değerlendirildi. Oktay, toplantıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada;



Yeni sistemle birlikte başlayan stratejik dönüşümün sahada vatandaşa yansıdığı alanlardan birinin de e-devlet olduğunu anlatan Oktay, uzun süredir üzerinde çalıştıkları bürokrasinin azaltılması ve kamuda işlerin şeffaf hale getirilmesini sağlayacak e-devlet sistemini iyi bir noktaya taşıdıklarını vurguladı.



Oktay, bundan sonraki aşamada sistemi akıllılaştırarak kamuda dijital dönüşümü tamamlamaya yönelik adımlar atacaklarını aktardı.



ABONELİK İŞLEMLERİ E-DEVLETTEN YAPILACAK



Amaçlarının vatandaşın işini kolaylaştırmak, kamunun iş yükünü hafifletmek olduğuna dikkati çeken Oktay,



"Vatandaşlarımızın en çok vaktini alan işlemlerden birisi de abonelik işlemleri. Bu konuya özellikle önem veriyoruz. Bir süredir bu alanda önemli bir çalışma yürütüyoruz. Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek. Aynı şekilde aboneliklerin sona erdirilmesi de sistem üzerinden yapılacak. Bu konuda mevzuat değişikliklerine ihtiyaç var. Değişikliklerin tamamlanmasıyla bu hizmet verilecek. E-devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlarımız ise ilgili noktaya giderek aboneliğini yüz yüze yapabilecek" ifadelerini kullandı.



SIFIR Belge Hedefi





Devlet olarak vatandaşın beyanını esas alan, belgesiz ve hızlı hizmet sunumuna odaklandıklarına dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:



"Dijital dönüşümle birlikte kamunun ürettiği ve tuttuğu hiçbir bilgiyi, belge olarak vatandaşımızdan talep etmeden sadece vatandaşımızın beyanını esas alarak hizmet vereceğiz. Bu kapsamda özellikle kurumlar arası verinin paylaşılmasına yönelik süreçleri belirleyerek gerekli hukuki altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmalara da başlamış bulunmaktayız. Sistemi akıllılaştırarak kamunun önemli ölçüde tasarruf etmesinin önünü açacağız. Bunlar için de öncelikle kamudaki sistemlerin birbirleriyle tam olarak entegrasyonunu tamamlayıp, yapay zeka dahil ileri teknolojileri etkili bir şekilde uygulayacağız."



e-Devlet Üzerinden Elektrik Aboneliği Nasıl Yapılır?

e-Devlet Üzerinden GSM Aboneliği Nasıl Yapılır?

e-Devlet Üzerinden Doğalgaz Aboneliği Nasıl Yapılır?

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