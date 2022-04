e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi! - Son Dakika

Bilgisayar korsanları, hackledikleri verilerle tüm dünyada yankı uyandırırken bir hacklenmenin de Türkiye'de e-Devlet ve e-Nabız'da yapıldığı iddia edildi. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda e-Devlet sisteminin hacklendiği iddiası üzerine bir dizi paylaşımda bulundu.

"VERİLER SADECE KİMLİKLER DEĞİL"

Yaklaşık 2 ay önce bir hacker grubunun kendisine ulaştığını söyleyen Haskoloğlu, "E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil. Bunu kimsenin mağdur olmaması adına gerekli tüm yetkililere, muhalefetten de iktidardan da önemli isimlere ilettim. Düzeltilmesi için bekledim çünkü bu verileri satın almak isteyenler olacaktı ama bu veriler bazı sitelerden verilmeye başlandı. Veriler sadece kimlikler değil. Bu verilerin doğruluğunu teyit etmek için kendi kimliğimi ve tanıdığım birkaç kişinin kimliğini de istedim. Bir müddet beklettiler ve gönderdiler. Bunları güncel olarak sızdırdıklarını ve yeni biri sisteme eklenince onu da alabildiklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

"BANA GÖNDERDİKLERİ HER VERİ DOĞRUYDU"

Çok sayıda tanınan ismin verilerini de paylaşan Haskoloğlu, "Bu verilerle de sınırlı değil. Bana ait diploma notum, adreslerim, telefon numaralarım hepsi mevcuttu. Bu veriler kısıtlı değil, sistemde kim varsa hepsine erişebildiklerini söylediler. Buna sigortanız ve maaşınız da dahil. Bana ait gönderdikleri her veri doğruydu. E-nabız sistemini hacklediklerini söylediler ve o sistem üzerinden istediklerini koronavirüslü olarak işaretleyebileceklerini belirttiler. Bu sistemi daha önce de hacklediklerini ancak sistemin düzeltilmesi üzerine tekrar hacklediklerini ilettiler. Farklı grupların da bu sisteme erişebildiğini söylediler. Ellerindeki sistemde bazı üniversiteler, bankalar ve birçok kuruma ait verilerin olduğunu belirttiler." iddiasında bulundu.

"İSTEDİKLERİ NUMARAYA MESAJ ATABİLİYORLAR"

Bilgisayar korsanlarının istedikleri kişiye mesaj atabildiğini iddia eden Haskoloğlu, "İstedikleri numaraya 'Jandarma, Instagram, Twitter' vb. şekilde numara olmadan mesaj iletebildiklerini ve link göndererek de insanları yönlendirebileceği sistemler olduğunu söylediler. Buna benzer birçok bilgi paylaştılar. Ben her kuruma ilettim ve süreci takip ettim. MERNİS verileri zaten birçok sitede paylaşılıyor ancak bu veriler çok daha farklı ve her detay mevcut. Bana istediğin kişinin telefon numarasını iste veririz şeklinde teklif sundular, denedim doğruydu. Verilerin bir kısmı paylaşıldığı için artık yazıyorum. Keşke üstüne düşülseydi. Konuyu araştırdığımda şunu da gördüm, hackerlar için Türk verileri çok değerli de değil çünkü birçok yerden sızdırıldığını gösteriyorlar. Bu verilerin satıldığı bir yerde İngilizce olarak şu sözü gördüm. 'Dünyada her şeyin bir değeri vardır, Türklerin verileri hariç' Daha önce de özel şirketlere ait kişisel verilerin çalındığını görmüştük. Sistemini güvene almayan şirkete milyonlarca insanın verisinin çaldırılması karşılığında günlük cirosu kadar ceza kesildi. Hacklenen şirketse haberi ortaya çıkaran bizlere iftira davası açtı. İfade verdik." dedi.