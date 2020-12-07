"e-Duruşma", 30 ilde 260 mahkemede uygulamaya geçti - Son Dakika

"e-Duruşma", 30 ilde 260 mahkemede uygulamaya geçti

07.12.2020 19:29

Avukatların duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma" uygulamasının kapsamı genişledi.

Avukatların duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma" uygulamasının kapsamı genişledi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki dijital dönüşüm hedefleri arasında yer alan "e-Duruşma", pilot uygulama olarak yeni adli yılda ilk defa Ankara Batı Adliyesi'nde başlatıldı.

Aşama aşama yaygınlaştırılan uygulama, teknik altyapısı hazır hale getirilen 173 mahkemede daha kullanılmaya başlandı. Böylece 15 Eylül'de başlayan "e-Duruşma", 30 ildeki 260 mahkemede uygulanabilir hale geldi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Aydın, Adana, Antalya, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Tekirdağ illerindeki, 91 tüketici mahkemesi, 116 icra hukuk mahkemesi, 29 kadastro mahkemesi, 5 asliye hukuk mahkemesi, 4 sulh hukuk mahkemesi, 8 aile mahkemesi, 6 iş mahkemesi ve 1 asliye ticaret mahkemesinde "e-Duruşma" kullanılıyor.

Dijital Dönüşüm, Resmi Gazete, Adalet, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'e-Duruşma', 30 ilde 260 mahkemede uygulamaya geçti - Son Dakika


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