E-duruşma, 30 ilde 260 mahkemede uygulanabilir oldu - Son Dakika

E-duruşma, 30 ilde 260 mahkemede uygulanabilir oldu

21.12.2020 10:23
E-duruşma, 30 ilde 260 mahkemede uygulanabilir oldu, System.String[]

AVUKATLARIN duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşma sistemi, 30 ilde 260 mahkemede uygulanabilir hale geldi.

AVUKATLARIN duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşma sistemi, 30 ilde 260 mahkemede uygulanabilir hale geldi. Ankara'daki bürosundan Kahramanmaraş İcra Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan avukat Süheyla Görgülü, "Kahramanmaraş'taki duruşmaya gitmek isteseydim en az 1,5 günüm gitmiş olacaktı. Oysa ben bu sistem sayesinde yarım saatte işimi halletmiş oldum" dedi.

Adalet Bakanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen ve ilk olarak 15 Eylül'de Ankara Batı Adliyesi'nde başlayan e-duruşma sistemi, 30 ildeki 260 mahkemede uygulanabilir hale geldi. Şu anda İstanbul ve Ankara başka olmak üzere 30 ilde 91 tüketici, 116 icra hukuk, 29 kadastro, 5 asliye hukuk, 4 sulh hukuk, 8 aile, 6 iş ve 1 asliye ticaret mahkemesinde e-duruşma sistemi uygulanıyor. Zaman ve emek tasarrufu sağlayan uygulamada ilk olarak avukatlar, UYAP Avukat Portal'dan duruşma sorgula menüsü aracılığı ile gerekçesini de yazarak e-duruşma talebi gönderiyor. Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinin ardından avukatların elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yapılıyor. Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hakimince UYAP sistemi üzerinden teyit edilmesinin ardından mahkemenin sistemi aktif hale getirmesi ile birlikte e-duruşma başlıyor. Sistem, SEGBİS sisteminde olduğu gibi, sadece cihazın bulunduğu adliyelerde değil, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi akıllı cihazların bulunduğu her mahkemede kullanılabiliyor.

'ZAMAN VE EKONOMİK OLARAK TASARRUF SAĞLADIK'Geçen hafta çarşamba günü Kahramanmaraş'taki davanın duruşmasına, Ankara Çankaya'daki ofisinde e-duruşma sistemi ile katılan avukat Süheyla Görgülü, "E-duruşmanın bize kazandırdığı en önemli şey; zaman ve emekten tasarruf. Ekonomik olarak da çok ciddi tasarruf sağladık. En son İcra Hukuk Mahkemesi'nde Kahramanmaraş'ta duruşmaya girdim. Özelikle, Covid-19 vakalarının arttığı böyle bir ortamda, uçağa binip Kahramanmaraş'a gitmek yerine, ofisimde bilgisayarımın başında, rahat ve güvenli bir şekilde duruşmaya girmek beni çok mutlu etti" dedi.'SİSTEM SAYESİNDE YARIM SAATTE İŞİMİ HALLETTİM'İnternet bağlantısının güçlü olması durumunda sisteme girerken sorun yaşanmadığını belirten avukat Görgülü, "Bilgisayarınızın başında, mahkeme tarafından duruşma sisteminin açılmasını bekliyorsunuz. 10 dakika ya da en fazla yarım saat işinizin süreceği bir sistem. Kahramanmaraş'taki duruşmaya gitmek isteseydim en az 1,5 günün gitmiş olacaktı. Oysa ben bu sistem sayesinde yarım saatte işimi halletmiş oldum" diye konuştu.'TEK TUŞA BASARAK DURUŞMAYA KATILIYORSUNUZ'

Avukat Görgülü, şu ana kadar tüketici ve icra hukuku mahkemelerinde duruşmalara girdiğini belirterek, "En az 24 saat önce duruşma sorgulama sayfasından e-duruşma talebi gönderiyoruz. Gönderdiğimiz talebi, mahkeme inceleme yaptıktan sonra onaylıyor. Onaylandıktan sonra sistemde, 'talebiniz kabul edildi' şeklinde bir yazı belirleniyor. Duruşma günü geldiğinde mahkeme sistemi aktif hale getirdiğinde tek tuşa basarak, duruşmaya katılmış oluyoruz" dedi.

E-duruşma, 30 ilde 260 mahkemede uygulanabilir oldu
E-duruşma, 30 ilde 260 mahkemede uygulanabilir oldu

Kahramanmaraş, Mahkeme, Ankara, İcra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel E-duruşma, 30 ilde 260 mahkemede uygulanabilir oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'yı karıştıran esrarengiz ölüm: Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan bilim insanı 14'üncü kattan düştü Fenerbahçe, Erol Bulut'la ilgili devre arasına kadar karar almayacak Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'i Instagram'dan takibi bıraktı Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu Korona mutasyonu haberleriyle yükselişe geçen dolar 7,72'den işlem görüyor Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı         
10:28
Son Dakika! Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika! Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
10:25
İz Tarım'ı satın alarak Türkiye pazarına hızlı giriş yaptı! İşte Alpha Ventures şirketinin merak edilenleri İz Tarım'ı satın alarak Türkiye pazarına hızlı giriş yaptı! İşte Alpha Ventures şirketinin merak edilenleri         
10:19
İYİ Partili Yokuş, Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Oksijen tükenmesi sonucu Konya'da 8 hasta öldü mü? İYİ Partili Yokuş, Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Oksijen tükenmesi sonucu Konya'da 8 hasta öldü mü?         
09:57
Ali Akman'ın Salzburg'a transferini duyuran Twitter hesabı sahte çıktı Ali Akman'ın Salzburg'a transferini duyuran Twitter hesabı sahte çıktı         
09:51
İntihar girişiminde bulunan vatandaş, olay yerine gelen polislere saldırdı İntihar girişiminde bulunan vatandaş, olay yerine gelen polislere saldırdı         
09:38
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı         
08:50
Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti         
08:12
Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı         
03:45
Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor         
23:13
Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti         
22:47
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü         
19:51
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 10:46:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: E-duruşma, 30 ilde 260 mahkemede uygulanabilir oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei