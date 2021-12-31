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E-duruşma 81 ilde 2 bin 37 hukuk mahkemesinde uygulanıyor - Son Dakika

E-duruşma 81 ilde 2 bin 37 hukuk mahkemesinde uygulanıyor

31.12.2021 11:46
E-duruşma 81 ilde 2 bin 37 hukuk mahkemesinde uygulanıyor

ADALET Bakanlığı'nca büyükşehirlerdeki adliyelerde kurulumu tamamlanan 637 mahkemenin sisteme dahil edilmesiyle 81 ilde toplam 2 bin 37 hukuk mahkemesinde e-duruşma uygulaması yapıldığı duyuruldu.

ADALET Bakanlığı'nca büyükşehirlerdeki adliyelerde kurulumu tamamlanan 637 mahkemenin sisteme dahil edilmesiyle 81 ilde toplam 2 bin 37 hukuk mahkemesinde e-duruşma uygulaması yapıldığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilen e-duruşma sistemi, ülke çapında yaygınlaştırıldı. E-duruşma, güven veren ve erişilebilir adalet hedefiyle hazırlanan 'Yargı Reformu Stratejisi' kapsamında 3'üncü yargı paketi olarak bilinen 7251 sayılı kanunla hukuk sistemine kazandırıldı. Türkiye'de ilk kez 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanan e-duruşmada 2021 yılı sonu itibarıyla yeni adım atıldı. Büyükşehirlerdeki adliyelerde kurulumu tamamlanan 637 mahkemenin sisteme dahil edilmesiyle toplam 2 bin 37 hukuk mahkemesinde e-duruşma uygulanır hale getirildi. Böylece 2021 hedefi olan 2 bin mahkeme hedefi de aşılarak e-duruşma, 81 il merkezinde bulunan adliyelerin tamamında tüm hukuk mahkemelerinde uygulanmaya başlandı.

55 BİN 77 E-DURUŞMA YAPILDIE-duruşmayla 2020'de 1278 duruşma yapılırken, uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla bu sayı, 2021'de 53 bin 799'a yükseldi. Bugüne kadar toplamda 55 bin 77 e-duruşma gerçekleştirildi. Sistemi kullanmak isteyen avukatlar, ilk olarak UYAP Avukat Portalı'ndan duruşmalarını sorguluyor ve gerekçesini yazarak e-duruşma talebi gönderiyor. Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabiliyor. E-duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor. E-duruşma uygulaması, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşırken, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Hukuk mahkemelerinde avukatların çevrim içi olarak duruşmalara katılmalarına imkan veren sistem, özellikle salgın sürecinde yoğun ilgi gördü. Sistemin 81 il merkezindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirilmesiyle avukatlar hukuk mahkemelerindeki duruşmalara sesli ve görüntülü olarak bulundukları yerlerden katılma imkanına da kavuşmuş oldu.


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Adalet Bakanlığı, Adalet, Milli, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: E-duruşma 81 ilde 2 bin 37 hukuk mahkemesinde uygulanıyor - Son Dakika
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