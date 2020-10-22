E-duruşma uygulamasına İstanbul'da başlandı - Son Dakika

E-duruşma uygulamasına İstanbul'da başlandı

22.10.2020 12:37
E-duruşma uygulamasına İstanbul'da başlandı, System.String[]

Avukatların duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşma uygulamasına, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerinde başlandı.

Avukatların duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşma uygulamasına, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerinde başlandı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki dijital dönüşüm hedefleri arasında bulunan ve yeni adli yılla birlikte başlanan uygulama İstanbul'da da hayata geçirildi.

Uygulamaya İstanbul Adalet Sarayı'ndaki Tüketici Mahkemeleri'nde pilot olarak başlandı. AA ekibi bu ilk e-duruşmayı görüntüledi.

Duruşmada, hakim ve mahkeme personeli salonda hazır bulunurken, dosyanın tarafı olan avukatlara önceden belirlenen mahkeme sırasına göre görüntülü sistemle bağlantı yapıldı.

İlk olarak avukat hedefli olan sistemin, ilerleyen dönemlerde taraf, tanık ve bilirkişilere de açılacağı öğrenildi.

Avukatlar, 24 saat öncesinden mahkemeye gerekçeleriyle başvurmaları ve başvurunun kabul edilmesi halinde dijital olarak evlerinden veya ofislerinden duruşmaya katılabilecek.

"Yaygınlaştırılması sağlanacak"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, uygulamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığımızın öncülüğünde başlatılan proje kapsamında tüketici mahkemelerimiz bugün adliyemizde e-duruşmaya başlıyor. Hepimize hayırlı olsun. Amacımız avukat meslektaşlarımızın fazladan emek ve mesai israflarının önüne geçmek, yargılamanın hızlandırılmasını sağlamak. Bunun genelgesi Adalet Bakanlığımız tarafından hazırlanacak ve diğer mahkemelerde de yaygınlaştırılması sağlanacak." dedi.

Başsavcı Fidan, e-duruşma için avukatların önceden mahkemeye başvurması gerektiğine dikkati çekerek, "Avukat meslektaşlarımız en geç 24 saat öncesinde mahkeme hakimine gerekçelendirerek e-duruşma vasıtasıyla duruşmaya katılma talebini iletecek. Hakim bunu uygun görmesi halinde olumlu cevabını verecek ve sistem bu şekilde başlayacak. Avukat meslektaşımız gerek evinden gerekse ofisinden duruşmaya katılabilecek." diye konuştu.

E-duruşma sisteminin teknik altyapısı hakkında bilgi veren Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatma Coşkun da e-duruşmanın daha önce Ankara Batı Adliyesi'nde pilot olarak uygulanmaya başlandığını ve çok güzel olumlu sonuçlar alındığını, memnuniyetin çok yüksek olduğunu söyledi.

Projenin yaygınlaştırılması hedefi kapsamında uygulamaya bugün itibarıyla Ankara Merkez Adliyesi, İstanbul Adliyesi, Bakırköy Adliyesi ve Anadolu Adliyesi'nde de pilot olarak başlandığını dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 149. maddesinde bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle tarafların vekillerinin talebi üzerine veya mahkemece tanığın, bilirkişinin, uzmanın duruşma salonu dışında ses ve görüntü nakli yoluyla duruşmalara katılmaları imkanı sağlandı. Ayrıntılar Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek, yönetmelik çalışmalarımız devam etmekte. Pilot uygulamaya başlayarak sistemin mahalinde nasıl işlendiğini, problem olup olmadığını, daha iyi hizmet verebilmek için nelerin dikkate alınması gerektiğini tespit etmek için biz de uygulamanın ilk günü adliyede hazır bulunmak istedik. Adalet Bakanımız ayın Abdulhamit Gül de bu konuda çok hassas, başarılı bir şekilde ilerlemesi için çok ilgili. Bu duruşmalarla hem vatandaşın hem avukatların hem tarafların daha az emek, mesai ve masraf yapmasını hedefliyoruz."

Zahit Şeyhanoğulları, İstanbul, Bakırköy, Pilot, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel E-duruşma uygulamasına İstanbul'da başlandı - Son Dakika

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