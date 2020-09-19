E-Duruşma uygulamasıyla duruşmaya katılan avukattan uygulamaya tam not - Son Dakika

E-Duruşma uygulamasıyla duruşmaya katılan avukattan uygulamaya tam not

Duruşma uygulamasıyla duruşmaya katılan avukattan uygulamaya tam not Avukat Onur Cıvgın: "Devrim niteliğinde, muhteşem bir uygulama" Türkiye'de avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma" uygulaması, 15 Eylül'de Ankara Batı Adliyesi 1.

E-Duruşma uygulamasıyla duruşmaya katılan avukattan uygulamaya tam not

Avukat Onur Cıvgın: "Devrim niteliğinde, muhteşem bir uygulama"

ANKARA - Türkiye'de avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma" uygulaması, 15 Eylül'de Ankara Batı Adliyesi 1. Tüketici Mahkemesinde görülen duruşmayla başladı. Uygulama üzerinden duruşmaya katılan avukat Onur Cıvgın, "Devrim niteliğinde, muhteşem bir uygulama" dedi.

Adalet Bakanlığı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan e-Duruşma'nın pilot uygulaması, Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesinde görüldü. Taraf avukatı duruşmaya, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra bürosundan bağlandı. Mahkeme salonuna kurulan ekranda, avukat ve salonun görüntüsü yer aldı.

"Devrim niteliğinde bir uygulama"

e-Duruşma uygulamasıyla duruşmaya katılan avukat Onur Cıvgın, yaptığı açıklamada, "Devrim niteliğinde, muhteşem bir uygulama. Günümüzde hukuk ekonomisi açısından da düşündüğümüz zaman bu da bir artı kazandırıyor. Yol masrafı, başka bir şehre gidildiğinde yapılacak masrafları bitirecek bir uygulama. Ben çok başarılı buldum. Teknik bir aksaklık yaşamadık. Öğrendiğimiz kadarıyla da daha da teknik açıdan güçlendirilecek ve desteklenecek bir proje. Bizim burada avukatlar olarak tek talebimiz bunun devam etmesi. Yüz yüzelik ilkesine zarar verilmediği sürece ve talep doğrultusunda olduğu sürece başarılı buluyoruz. Şu anda da genel uygulama hukuk muhakemesinde yapılmakta. Duruşmadan 24 saat öncesinde UYAP sisteminden talep edilmesi ve hakimlerimizin kabul etmesi durumunda e-duruşma yapılabiliyor" değerlendirmelerinde bulundu.

"Zaman ve masraf açısından çok büyük faydası olacağını düşünüyorum"

Gün içinde birden fazla duruşmanın olabildiğini, bu duruşmaların farklı adliyelerin yanı sıra farklı şehirlerde de olabildiğini belirten Cıvgın, "Zaman açısından bizim için çok büyük bir avantaj. Bunun dışında bir ekonomik ve masraf kısmı var. Bu hem taraf vekillerini hem müvekkilleri masraf açısından çok daha avantajlı bir duruma getirebilecek noktada. Zaman ve masraf açısından çok büyük faydası olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Cıvgın, "Daha yeni bir proje ve emin olun ki zamanla ne kadar gelişebileceğini tahmin edebiliyoruz. Bir adım ilerisinde mesela bir e-Devlet ile entegrasyon sağlandığı sürece Ağrı'daki bir insan, herhangi bir duruşması için o yolu katetmeden internet üzerinden bu duruşmasını gerçekleştirebilecek" ifadelerini kullandı.

e-Duruşma nasıl yapılacak?

Test çalışmalarına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı e-Duruşma sisteminin yazılımı ve geliştirmesi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapıldı. e-Duruşma sistemi ile avukatlar, farklı şehirlerdeki duruşmalarına video konferans yöntemiyle katılabilecek. Avukatlar, "UYAP Avukat Portalı" üzerinden "Duruşma Sorgula" menüsünden sorgulama yaptıktan sonra duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak ilgili mahkemeye "e-Duruşma" talebi gönderecek. Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinden sonra duruşmaya portal üzerinden katılabilecek. Avukatlar, uygulama aracılığıyla bağlandıkları duruşmalarda cübbe giymek zorunda olacak.

E-Duruşma uygulamasıyla duruşmaya katılan avukattan uygulamaya tam not

Zahit Şeyhanoğulları, Türkiye, Ankara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel E-Duruşma uygulamasıyla duruşmaya katılan avukattan uygulamaya tam not - Son Dakika

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