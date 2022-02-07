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e-Fatura ve Ön Muhasebe Programı Logo İşbaşı müşteri sayısını 4'e katladı - Son Dakika

e-Fatura ve Ön Muhasebe Programı Logo İşbaşı müşteri sayısını 4'e katladı

07.02.2022 11:03
e-Fatura ve Ön Muhasebe Programı Logo İşbaşı müşteri sayısını 4'e katladı

2021 yılında ücretli müşteri sayısını dört katına çıkararak yaklaşık 40 bin şirkete hizmet veren "Logo İşbaşı"nın sunduğu ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığı ile binlerce işletme 15 dakikada e-faturaya geçti.

2021 yılında ücretli müşteri sayısını dört katına çıkararak yaklaşık 40 bin şirkete hizmet veren "Logo İşbaşı"nın sunduğu ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığı ile binlerce işletme 15 dakikada e-faturaya geçti.

Logo Yazım açıklamasına göre, şirketin mikro işletmeler için geliştirdiği "Logo İşbaşı", ister webden ister cepten ön muhasebe yönetimine olanak veriyor. İşletmeler, alış-satış fatura takibi, e-fatura/e-arşiv fatura/e-SMM işlemleri, borç-alacak takibi, stok takibi, kasa-banka takibi gibi tüm ön muhasebe yönetimini Logo İşbaşı ile kolaylıkla gerçekleştiriyorlar. Logo İşbaşı firmalara sağladığı ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığına ek olarak yıllık 1.200 e-fatura kontör hediye ediyor. Böylece işletmelerin e-fatura gönderimleri için ek bir maliyete girmelerine gerek kalmıyor.

14 gün boyunca ücretsiz denenebilen Logo İşbaşı, sunduğu ön muhasebe ve e-dönüşüm çözümlerine (e-fatura/e-arşiv/e-SMM) ek olarak firmaların hayatını kolaylaştırmak için entegrasyonlar da geliştiriyor. Bankacılık Entegrasyonu, Akıllı Fiş Okuma Entegrasyonu, Mali Müşavir Paneli entegrasyonuna ve Nisan 2021'de devreye aldığı e-Ticaret Entegrasyonu ile de işletmelerin e-ticaret yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Devreye alınan e-ticaret entegrasyonuyla, pazaryerlerinde ve internet sitesinden yapılan satışlar Logo İşbaşı'na otomatik aktarılıyor, otomatik e-fatura/e-arşiv fatura gönderimi sağlanan satışların kargolama operasyonu da yine entegrasyon ile gerçekleştiriliyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Logo İşbaşı Pazarlama Müdürü Gökhan Müfit Çakar, "Hemen hemen her sektörden girişimcilerin tercih ettiği Logo İşbaşı'nı deneyen firma sayısı 200 bine, ücretli kullanan firma sayısı da 40 bine yaklaşmış durumda. Kullanan 10 kişiden 9'u Logo İşbaşı'nı tavsiye ediyor. Önümüzdeki süreçte, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için sunduğumuz kusursuz müşteri deneyimini kendi ürün ve hizmetlerimize ekleyeceğimiz farklı entegrasyon ve iş birlikleriyle daha da yukarı çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ticaret, Banka, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel e-Fatura ve Ön Muhasebe Programı Logo İşbaşı müşteri sayısını 4'e katladı - Son Dakika


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