E-Founder Dijital Girişimcilik Zirvesi İçin Son Kayıt Tarihi 13 Ocak

İş Bankası
Workup ana sponsorluğunda 21 Ekim 2018'de düzenlenen ilk ve tek dijital girişimcilik zirvesi olan e-Founder, "Sosyal Etki Paneli", "Teknolojinin Gücü Paneli", "Girişimcilik Programı Paneli" ve ilham verici konuşmaların yanı sıra case çalışmalarının, workshopların ve networking alanlarının da bulunduğu harika bir etkinlik oldu.
21 Ekim günü e-Founder zirvesinin sona ermesiyle birlikte dijital girişimcilik yarışmasının başvuruları açıldı. Yarışmaya başvuran ve ilk 8 proje içine girmeye hak kazanan takımlar 16 Mart'taki finale kadar girişimleriyle ilgili destek alabilecekleri ve çeşitli eğitimlerin verileceği "Bootcamp"e katılma hakkı kazanacak ve 6 hafta boyunca aralarında Ömer Erkmen
, Kaan
Akın gibi isimlerin bulunduğu mentörlerin birebir desteğini alacak.
16 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi
'nde girişimcilik ekosisteminde deneyimli kişilerin jüri üyesi olarak bulunduğu e-Founder yarışma finalinde 8 finalist yarışacak. Yarışmanın kazananı Workup'a katılmaya hak kazanırken diğer ekipler Kolektif House gezgin üyeliği, Paraşüt Program Desteği gibi ödüller elde edebilecek.
e-Founder yarışmasına katılmak için önünüzde sayılı gün bulunuyor. Kayıtları 13 Ocak'ta kapanacak olan e-Founder Dijital Girişimcilik Zirvesi ve Yarışması'na kayıt olmak ya da yarışma ve etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için efounder.org
web sitesini ziyaret edebilirsiniz.