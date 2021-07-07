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e-Futbol Milli Takımı'nın eEuro2021 macerası başlıyor - Son Dakika

e-Futbol Milli Takımı'nın eEuro2021 macerası başlıyor

07.07.2021 12:45
e-Futbol Milli Takımı'nın eEuro2021 macerası başlıyor, System.String[]

Turkcell'in ana sponsorluğunu yaptığı e-Futbol Milli Takımımız, eEuro2021'de şampiyonluk arıyor.

Turkcell'in ana sponsorluğunu yaptığı e- Futbol Milli Takımımız, eEuro2021'de şampiyonluk arıyor.

8-10 Temmuz'da online olarak gerçekleştirilecek eEuro2021'e 16 takım katılacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Ali Doğan Barutçu, Mücahit Sevimli, Erman Gökdemir ve Emir Ünal'dan oluşan eMilli Takımımız, A Grubu'nda Sırbistan, Polonya ve Karadağ ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar maçlarını Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki eFutbol alanında oynayacak. eMilli Takımımız ilk maçında 8 Temmuz günü Perşembe Sırbistan ile TSİ 13.00'de karşı karşıya gelecek.

Milliler, grubundaki ilk maçını kazanması halinde aynı gün TSİ 16: 20'de ise çeyrek finale kalmak için Polonya-Karadağ mücadelesinin galibi ile ikinci maçını oynayacak.

e-Futbol Milli Takımımız'ın eEuro2021'deki tüm maçlarının heyecanı Twitch.tv/TFF1923 ve TFF Youtube kanalında yaşanacak.

e-Futbol Milli Takımı'nın eEuro2021 macerası başlıyor
e-Futbol Milli Takımı'nın eEuro2021 macerası başlıyor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ali Doğan, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor e-Futbol Milli Takımı'nın eEuro2021 macerası başlıyor - Son Dakika Spor


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