E-İçişlerine Entegre Kurumlar - Son Dakika

E-İçişlerine Entegre Kurumlar

E-İçişlerine Entegre Kurumlar
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımızın E-İçişleri EBYS Sistemi Teknik Altyapısı KEP Adreslerini Cumhurbaşkanlığı DETSİS Veri Tabanından Veri Tabanına Entegre olarak çekmekte, Manuel KEP Adresi Tanıtımı Yapılmamaktadır.

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımızın E-İçişleri EBYS Sistemi Teknik Altyapısı KEP Adreslerini Cumhurbaşkanlığı DETSİS Veri Tabanından Veri Tabanına Entegre olarak çekmekte, Manuel KEP Adresi Tanıtımı Yapılmamaktadır. E-İçişlerinden elektronik ortamda KEP üzerinden evrak gönderilemeyen veya yanlış adrese evrak gelen kurum ve kuruluşların bağlı oldukları Strateji Geliştirme Başkanlıkları aracılığıyla DETSİS Veri Tabanında bilgilerini kontrol edip varsa gerekli düzeltme yapıldıktan sonra Kurum Adı ve DETSİS No bilgilerini Mersin Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. T. C. CUMHURBAŞKANLIĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ KAYSİS-DETSİS İLETİŞİM BİLGİLERİ HAKKINDA DUYURU (Bu duyuru T. C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin https://www. kaysis. gov. tr adresli KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi) internet sitesinde yayınlanan duyurudan alınmıştır. KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi) internet sistesinde yayınlanan duyuru sayfasına erişmek için Tıklayınız. ) KAYSİS üzerinde yer alan sistemler ile ilgili öneri ve talepleriniz için aşağıda belirtilen yetkililer ile doğrudan iletişim sağlayabilirsiniz. DETSİS (Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi) & Web Servis Recep ÇADIRCI (0312) 525 40 37 Emrah TOPÇU (0312) 525 40 22 HEYS (Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi) & E-Devlet Yasemin KARAYEL (0312) 525 40 20 Asu Cihan İPEK (0312) 525 40 19 Melda TOSUN (0312) 525 40 18 Fatih GÖYNÜK (0312) 525 40 21 KMS (Kamu Mevzuat Sistemi) Fatih GÖYNÜK (0312) 525 40 21 Emrah TOPÇU (0312) 525 40 22 İYEM (İmza Yetkilileri Modülü) Melda TOSUN (0312) 422 25 17 Asu Cihan İPEK (0312) 422 25 19 Diğer tüm sorular için (0312) 525 55 55 numaralı telefondan veya kaysis@cbddo. gov. tr cbddo@cbddo. gov. tr e-posta adresinden iletişim sağlayabilirsiniz. İnternet Adresi: https://www. kaysis. gov. tr Kurum Adresi: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe Çankaya/ANKARA

Kaynak: Habermetre

İçişleri Bakanlığı, geri dönüşüm, İnternet, Kamu, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum E-İçişlerine Entegre Kurumlar - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti
00:49 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM'deki konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
00:41 Motosikletli kurye, trafikte sıkışan ambulansa yol açtı: O anlar kamerada
00:17 Lazio'nun kalecisinden akıllara durgunluk veren gol
00:07 Lise öğrencisinin, Atatürk fotoğrafıyla yaptığı hareket infial yarattı! Tepki yorumları art arda geldi
23:46 Rakip takım kalecisinden Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler
22:32 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Azerbaycan'a çağrı: Karabağ'daki operasyonu derhal durdurun
22:28 Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgasında yeni gelişme: Kazgan özür diledi
22:13 Azerbaycan'ın operasyonu sonrası bir grup Ermeni protestocu, Rus büyükelçiliğini kuşattı
22:04 Azerbaycan, Ermenistan'ın, "Siviller hedef alınıyor" iddiasını görüntülerle yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2023 03:52:39. #1.13#
SON DAKİKA: E-İçişlerine Entegre Kurumlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement