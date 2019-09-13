e-ihalenin kapsamı genişletildi
59 dakika önce
Halihazırda yalnızca açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde kullanılabilen e-ihale, diğer ihale usullerinde de kullanılabilecek.
Halihazırda yalnızca açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde kullanılabilen e-ihale, diğer ihale usullerinde de kullanılabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:55
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