Son Dakika Haberleri: e-ihalenin kapsamı genişletildi
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e-ihalenin kapsamı genişletildi

59 dakika önce

Halihazırda yalnızca açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde kullanılabilen e-ihale, diğer ihale usullerinde de kullanılabilecek.

e-ihalenin kapsamı genişletildi, System.String[]

Halihazırda yalnızca açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde kullanılabilen e-ihale, diğer ihale usullerinde de kullanılabilecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:55 
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