E-ihracat konferansına geri sayım
58 dakika önce
Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'i ziyaret etti.
Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'i ziyaret etti. Ziyarette, 10 Ekim Perşembe günü Bursa Teknik Üniversitesi ve Worldef iş birliğiyle yapılacak olan E- İhracat Konferansı'nın son detayları görüşüldü.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:56
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