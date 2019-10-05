Son Dakika Haberleri: E-ihracat konferansına geri sayım
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E-ihracat konferansına geri sayım

58 dakika önce

Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'i ziyaret etti.

E-ihracat konferansına geri sayım, System.String[]

Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'i ziyaret etti. Ziyarette, 10 Ekim Perşembe günü Bursa Teknik Üniversitesi ve Worldef iş birliğiyle yapılacak olan E- İhracat Konferansı'nın son detayları görüşüldü.

Arif Karademir, İhracat, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:56 
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