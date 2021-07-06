Üye Girişi
E-ihracat platformuyla yeni pazarlar açılıyor - Son Dakika

E-ihracat platformuyla yeni pazarlar açılıyor

06.07.2021 11:11
E-ihracat platformuyla yeni pazarlar açılıyor, System.String[]

Dünyada hızla değişen üretim ve ticaret normlarına uyum sağlamak ve sürdürülebilir ihracat için gerekli önlemleri almak amacıyla firmalar, e-ihracatı kullanıyor.

Dünyada hızla değişen üretim ve ticaret normlarına uyum sağlamak ve sürdürülebilir ihracat için gerekli önlemleri almak amacıyla firmalar, e-ihracatı kullanıyor. E-ihracat platformu TurkishExporter ile tanışan dış ticaret firması Tatar Global de, 6 ay gibi bir sürede 4 yeni ülkeye daha ihracat gerçekleştirdi.

Birkaç farklı sektörde faaliyet gösteren üreticilerin temsilciliğini yaparak ürünlerini çeşitli firmalara pazarlayan Tatar Global, tüm dünya pazarlarına açılmak için araştırma faaliyetlerini sürdürürken, bölgede daha geniş bir müşteri portföyüne sahip olmayı amaçlıyor. 2006 yılından beri faaliyet gösteren firma, gıda, endüstriyel, elektrik ve kozmetik gibi sektörlerde 6 ay gibi kısa bir sürede ihracat alanında e-ihracat platformu TurkishExporter ile başarılı sonuçlara ulaştı.

Tatar Global Dış Ticaret Yetkilisi M. Hakan Tatar, "Yaptığımız araştırmalar sonucunda tedarikçilerin, üreticilerin ve tüketicilerin birçok ihtiyaç ve taleplerini karşıladığına inandığım B2B e-ihracat platformu TurkishExporter'un dış ülkelerle bağlantı kurmada çok iyi bir köprü olduğu kanaatindeyim. Biz de firma olarak doğru bir tercih yaparak e-ihracat platformuna üye olduk. Dünyada hızla değişen üretim ve ticaret normlarına uyum sağlamak ve sürdürülebilir ihracat için gerekli önlemleri almak amacıyla şu an sektörün olmazsa olmazı e-ihracatı kullanıyoruz. Global pazardaki rekabet gücümüzü yükselterek pazardan daha büyük pay almak için hayata geçirdiğimiz çalışmalardan biri olan TurkishExporter ile 4 yeni ülkeye daha ihracat gerçekleştirdik. Platform dünya ülkeleri ile aramızda güvenilir köprü oldu. Hedefimiz her ay yeni bir ülkeye daha ürün vermek ve 2 milyon yıllık ciroya ulaşmaktır" dedi. - İSTANBUL

E-ihracat platformuyla yeni pazarlar açılıyor

Ticaret, İhracat, Tatar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi E-ihracat platformuyla yeni pazarlar açılıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dolar güne düşüşle başladı! 8,65'ten işlem görüyor 10:48 Dolar güne düşüşle başladı! 8,65'ten işlem görüyor Bakan Yanık, Elmalı davası hakkında konuştu: Ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil 10:39 Bakan Yanık, Elmalı davası hakkında konuştu: Ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil Uyuşturucu operasyonuna gittiler, karşısında solunum cihazına bağlı 74 yaşında bir şüpheli buldular 10:33 Uyuşturucu operasyonuna gittiler, karşısında solunum cihazına bağlı 74 yaşında bir şüpheli buldular
Şarkıcı Reyhan Karaca, photoshop yapmak isterken suratını yamulttu 10:26 Şarkıcı Reyhan Karaca, photoshop yapmak isterken suratını yamulttu Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü 10:22 Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü Uzman çavuş, nişanlısı tarafından beylik tabancasıyla öldürüldü! İstanbul'da feci cinayet 10:15 Uzman çavuş, nişanlısı tarafından beylik tabancasıyla öldürüldü! İstanbul'da feci cinayet
Aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar konuşuluyor: Konsere, sinemaya, maça gidemeyecekler 10:13 Aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar konuşuluyor: Konsere, sinemaya, maça gidemeyecekler Tosuncuk daha önce de rakibini kaçırıp bodrum katta sorgulamış: Çok güzel işler yapacağız demedim mi, neyine yetmedi? 08:05 Tosuncuk daha önce de rakibini kaçırıp bodrum katta sorgulamış: Çok güzel işler yapacağız demedim mi, neyine yetmedi?

Son Dakika Haberleri
11:04 Son Dakika! Bahçeli'den AYM'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu kararına sert tepki: Terör propagandası nasıl oluyor da 'hak ihlali' oluyor
10:47 Dolar güne düşüşle başladı! 8,65'ten işlem görüyor
10:27 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor
10:26 Şarkıcı Reyhan Karaca, photoshop yapmak isterken suratını yamulttu
10:24 Vitor Pereira kadroya dahil etmek istiyor! Marko Arnautovic, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı
10:14 Uzman çavuş, nişanlısı tarafından beylik tabancasıyla öldürüldü! İstanbul'da feci cinayet
10:13 Tosuncuk'un sorgusu devam ederken dosyaya gizlilik kararı alındı
10:12 Aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar konuşuluyor: Konsere, sinemaya, maça gidemeyecekler
10:10 Sezgin Baran Korkmaz davasının detayları ortaya çıktı! İşte dikkat çeken 5 detay
10:09 Genç kadın, polis sevgilisinin çıplak fotoğraflarını ailesine göndermiş
Son Dakika! Bahçeli'den AYM'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu kararına sert tepki: Terör propagandası nasıl oluyor da 'hak ihlali' oluyor Son Dakika! Bahçeli'den AYM'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu kararına sert tepki: Terör propagandası nasıl oluyor da 'hak ihlali' oluyor         
11:05
Metropoll'den gündeme damga vurup Metropoll'den gündeme damga vurup "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler         
10:40
Sağlık Bakanı Koca, otogardaki ilginç aşı davetinde personeline sahip çıktı Sağlık Bakanı Koca, otogardaki ilginç aşı davetinde personeline sahip çıktı         
10:38
Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:28
Vitor Pereira kadroya dahil etmek istiyor! Marko Arnautovic, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı Vitor Pereira kadroya dahil etmek istiyor! Marko Arnautovic, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı         
10:24
Son Dakika! Rusya'nın Kamçatka bölgesinde kaybolan yolcu uçağının denize düştüğü tespit edildi Son Dakika! Rusya'nın Kamçatka bölgesinde kaybolan yolcu uçağının denize düştüğü tespit edildi         
10:15
Tosuncuk'un sorgusu devam ederken dosyaya gizlilik kararı alındı Tosuncuk'un sorgusu devam ederken dosyaya gizlilik kararı alındı         
10:14
Genç kadın, polis sevgilisinin çıplak fotoğraflarını ailesine göndermiş Genç kadın, polis sevgilisinin çıplak fotoğraflarını ailesine göndermiş         
10:10
58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü 58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü         
23:58
Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var         
21:05
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
20:01
Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı         
19:09
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı         
17:17
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti         
16:40
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 11:19:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: E-ihracat platformuyla yeni pazarlar açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement