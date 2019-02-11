E-İhracatta Doğru Fiyatlama Nasıl Yapılır

B2CDirect CEO'su Yusuf İbili, tüketici araştırmalarında çıkan sonuçlara bakıldığında, fiyat faktörünün satın alma kararlarında çok önemli bir rol oynadığını belirtti. İbili, doğru fiyatlandırmanın işletmelerin strateji geliştirmesi gereken konuların başında geldiğini söyledi.

Türkiye'nin E- İhracat Uzmanı B2CDirect, e-ihracat yapan şirketlerin satış ve karlılık oranlarını artıracak konuların başında fiyatlandırma stratejisi geldiğinin altını çizdi. Yurt dışından alışveriş yapan tüketicilerin öncelikle ürünlerin fiyatlarını yerel ve global pazarlarda araştırdıklarının altını çizen B2CDirect CEO'su Yusuf İbili, işletmelerin de bu strateji doğrultusunda hedef aldıkları pazarlardaki yerel fiyatları ve bu pazarları hedef alan global firmaların fiyat stratejilerini araştırmaları gerektiğini belirtti.

Uygun fiyatlar ve ürün çeşitliliği satışları artırıyor

Google Consumer Barometer sonuçlarına göre yurt dışından alışveriş yapan tüketiciler uygun ve indirimli fiyatlara sahip ürünleri tercih ediyor. Tüketicilerin satın alma kararı almalarını sağlayan bir diğer faktör de ürün çeşitliliği.

E-ihracat yapan firmaların maliyet odaklı fiyatlandırma modeliyle üretim maliyetlerine ek olarak; gümrük, vergi, kargo, lojistik ve depolama gibi masrafları da dikkate almaları gerektiğinin altını çizen İbili, "Ülkemizde işçilik ve bazı hammadde maliyetleri Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelere nazaran daha düşük, bu durum büyük ölçekli ve KOBİ seviyesindeki firmalarımıza önemli bir maliyet avantajı sağlayabiliyor" diyor.

İşletmelerin minimum sipariş uygulamalarını, ücretsiz kargo veya belli oranlarda indirimlerle desteklemeleri halinde satışlarını artırabileceklerini söyleyen Yusuf İbili, ürün fiyatlarını belirlemede sınır ötesi teslimat maliyetlerinin önemli bir kalem olduğunu vurguladı. Teslimat maliyetinin bazen ürün maliyetinin en yüksek bileşeni olabileceğine dikkat çeken İbili, bu maliyet kalemini minimuma indirecek bazı ipuçları da verdi:

Teslimat maliyetleri nasıl düşürülür:

Teslimatların ekonomik olarak gerçekleşmesi için paketlerin küçük tutulması gerekir.

Gönderileri sürekli hale getiren işletmeler yurt dışı teslimat yapan çözüm ortağından indirim talebinde bulunabilir.

Sürpriz çıkan ek masraflar müşterilerin siparişlerini iptal etmelerine sebep olabilir, bu sebeple gümrük vergisi ve yurt dışı KDV tutarlarının önceden hesaplanıp müşterilere sipariş öncesinde net bir şekilde bildirilmesi gerekir.

E-ihracat yapan firmaların uçtan-uca teslimat yapabilen, e-ihracat ile ilgili tüm aşamalarda onlara rehberlik edebilen, gümrükleme işlemlerinde destek alabilecekleri bir kargo ve lojistik iş ortağı seçmeleri gerektiğini vurgulayan B2CDirect CEO'su Yusuf İbili, B2CDirect tarafından geliştirilen GOB2C yazılımıyla yurt dışı kargo ücreti ve gümrük vergilerini anında hesaplama hizmeti sunduklarını da belirtti.

GOB2C paneli sayesinde, kullanıcıların uluslararası lojistik, yurt dışından ödeme alma ve yurt dışındaki online pazaryerleri ile entegrasyon sağlama işlemlerini kolayca yönetmelerini sağladıkları açıklayan İbili, "Kargo ücreti hesaplayıcı, adres defteri, adres bulma ve doğrulama yöneticisi gibi özellikleri sunan GOB2C, gümrük vergilerini de hesaplayarak kullanıcıların iş süreçlerini kolaylaştıracak çözümler sunuyor" dedi.