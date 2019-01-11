E-imza Sayısı 2018 Yılı Üçüncü Çeyrekte 3.1 Milyona Yükseldi
1 saat önce
BTK'nın yayımladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2018 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu'na göre; E-imza sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.3 artıışla 3.1 milyona yükseldi.
BTK'nın yayımladığı Türkiye
Elektronik Haberleşme Sektörü 2018 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu'na göre; E-imza sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.3 artıışla 3.1 milyona yükseldi.
Rapora göre, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 2 milyon 992 bin 301 olan e-imza sertifika sayısı, 2018'in üçüncü çeyreğinde yüzde 3.3 artarak 3 milyon 92 bin 381 oldu. 2018'in ikinci çeyreğinde 518 bin 160 olan mobil imza sertifika sayısı ise yüzde 3.4 artarak sayısı 535 bin 740 oldu. Toplamda üretilen elektronik sertifika sayısı ise çeyrek dönemde yüzde 3.4 arttı.
E-imza'nın ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olduğunu belirten E-Güven Genel Müdürü Can Orhun, elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantilediklerini belirtti ve ekledi:
"Kamudan özel sektöre, bankacılıktan e-ticarete, kurum içi sözleşmelerden ihale süreçlerine her türlü işlemin tasarruflu, güvenli ve hızlı yapılmasını sağlıyor.
"E-imza ve mobil imza çözümlerimizle kağıt ve kargo maliyetlerinde yüzde 50'ye varan tasarruf elde edilmesini sağlıyoruz." (Fotoğraflı) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:18 Kaynak: DHA
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