Son Dakika Haberleri: E-İmza Sayısı 3 Milyonu Geçti

E-İmza Sayısı 3 Milyonu Geçti

49 dakika önce

BTK tarafından açıklanan verilere göre e-imza sayısı 3 milyon 92 bin 381'e yükseldi. Mobil imza sayısı ise 535 bin 740'a ulaştı.

E-İmza Sayısı 3 Milyonu Geçti, System.String[]

BTK, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2018 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu'nu yayımladı. Üretilen e-imza sayısı 3 milyon 92 bin 381'e yükseldi. Mobil imza sayısı 535 bin 740'a ulaştı. Toplamda 3 milyon 628 bin 121 sertifika oluşturuldu. 2018 yılının ikinci çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında % 3,3 artış, mobil imza sertifika sayısında ise % 3,4 yükseliş gerçekleşti.

Mobil imza sayısı % 3,4 arttı

2018 yılının ikinci çeyreğinde 2 milyon 992 bin 301 olan e-imza sertifika sayısı, 2018'in üçüncü çeyreğinde yüzde 3,3 artarak 3 milyon 92 bin 381'e ulaştı. 2018'in ikinci çeyreğinde 518 bin 160 olan mobil imza sertifika sayısı ise yüzde 3,4 artarak sayısı 535 bin 740'a ulaştı. Toplamda üretilen elektronik sertifika sayısı ise çeyrek dönemde yüzde 3,4 artmış oldu.

Maliyetleri yüzde 50 azaltıyor

E-imza'nın ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olduğunu belirten E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, "Elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiliyor. Kamudan özel sektöre, bankacılıktan e-ticarete, kurum içi sözleşmelerden ihale süreçlerine her türlü işlemin tasarruflu, güvenli ve hızlı yapılmasını sağlıyor. E-imza ve mobil imza çözümlerimizle kâğıt ve kargo maliyetlerinde yüzde 50'ye varan tasarruf elde edilmesini sağlıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:35 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doktor Biran Ekici, Kleopatra Koyteyli'ni Türkiye'de Uygulamaya Başladı Estetik İçin Türkiye'ye Gelen Araplar En Çok Kıvanç Tatlıtuğ'un Burnunu İstiyor

Ticaret Bakanı Pekcan'dan İhracat Desteği Müjdesi: 3 Milyar 104 Milyon Lira Destek Vereceğiz Dev Hava Yolu Şirketi Air France, Türkiye'ye Geri Dönüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:24:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: E-İmza Sayısı 3 Milyonu Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]