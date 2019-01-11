E-İmza Sayısı 3 Milyonu Geçti

BTK, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2018 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu'nu yayımladı. Üretilen e-imza sayısı 3 milyon 92 bin 381'e yükseldi. Mobil imza sayısı 535 bin 740'a ulaştı. Toplamda 3 milyon 628 bin 121 sertifika oluşturuldu. 2018 yılının ikinci çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında % 3,3 artış, mobil imza sertifika sayısında ise % 3,4 yükseliş gerçekleşti.

Mobil imza sayısı % 3,4 arttı

2018 yılının ikinci çeyreğinde 2 milyon 992 bin 301 olan e-imza sertifika sayısı, 2018'in üçüncü çeyreğinde yüzde 3,3 artarak 3 milyon 92 bin 381'e ulaştı. 2018'in ikinci çeyreğinde 518 bin 160 olan mobil imza sertifika sayısı ise yüzde 3,4 artarak sayısı 535 bin 740'a ulaştı. Toplamda üretilen elektronik sertifika sayısı ise çeyrek dönemde yüzde 3,4 artmış oldu.

Maliyetleri yüzde 50 azaltıyor

E-imza'nın ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olduğunu belirten E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, "Elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiliyor. Kamudan özel sektöre, bankacılıktan e-ticarete, kurum içi sözleşmelerden ihale süreçlerine her türlü işlemin tasarruflu, güvenli ve hızlı yapılmasını sağlıyor. E-imza ve mobil imza çözümlerimizle kâğıt ve kargo maliyetlerinde yüzde 50'ye varan tasarruf elde edilmesini sağlıyoruz." dedi.