Son Dakika Haberleri: E-Kampüs Projesi Kaeü'sinde Hayata Geçti

E-Kampüs Projesi Kaeü'sinde Hayata Geçti

1 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin altyapısını güçlendirmek için hazırlanan E-Kampüs Projesi hayata geçti.

E-Kampüs Projesi Kaeü'sinde Hayata Geçti, System.String[]
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin altyapısını güçlendirmek için hazırlanan E-Kampüs Projesi hayata geçti.

2016 yılında çalışmalarına başlanılan ve 2018 yılında bitirilerek kullanıma sunulan E-Kampüs Projesi tanıtımı KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya'nın katılımı ile yapıldı.

Bilgi İşlem Daire Başkanı Canfer Memoğlu tarafından anlatılan proje kapsamında, Omurga Anahtarlar (Backbone Switch) (2 Adet), Toplama Anahtarı/Switch (10 Adet), Kenar Anahtar/Switch 48 Port (25 Adet), Kenar Anahtar/Switch 24 Port (40 Adet), Kablosuz Kontrol Cihazı (2 Adet), İç Ortam Kablosuz Cihazı (350 Adet), Dış Ortam Kablosuz Cihazı (60 Adet) Ağ Yönetim Yazılımı bilişim cihazları ağ altyapısında temin edildi.

Veri ve kişisel güvenliğin önemsendiği proje de kamera alt yapısında kullanılmak üzere ise, Dış Ortam Kamera (155 Adet), İç Ortam Kamera (580 Adet), Hareketli Kamera (17 Adet), Kayıt Sunucusu (8 Adet), Kamera Depolama (Net 640 TB), Görüntü Yönetim ve İzleme Yazılımı, VideoWall Duvar Ekran (55 inç/3X3) bilişim cihazları temin edildi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:43 Kaynak: İHA

Kırşehir, Güncel
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