E-MAİL İLE İMAMOĞLU'NU TEHDİT EDEN ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika

Ankara'daki işlemleri tamamlanan T.G., bugün erken saatlerde Vatan Caddesi 'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eyüp Devlet Hastanesi 'nde sağlık kontrolünden geçirilen T.G. adliyeye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nu gönderdiği e-maillerle tehdit ettiği iddia edilen T.G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İmamoğlu'nu "Seni paramparça deceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi