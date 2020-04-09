E-mail ile İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli adliyede - Son Dakika

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E-mail ile İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli adliyede
6 saat önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gönderdiği e-maillerle tehdit ettiği iddia edilen T.G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nu gönderdiği e-maillerle tehdit ettiği iddia edilen T.G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e-mail adresine 27 Mart günü gönderilen ve tehdit içerdiği belirlenen bir e-mailin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. E-maili gönderen şüphelinin Ankara'da yaşayan T.G. olduğu tespit edildi. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gerçekleştirdikleri operasyonla şüpheli T.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin dijital malzemelerine incelenmek üzere el konulduAnkara'daki işlemleri tamamlanan T.G., bugün erken saatlerde Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eyüp Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen T.G. adliyeye sevk edildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 06:19 Kaynak: DHA
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