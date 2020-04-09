Son Dakika › Güncel › E-mail ile İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
E-mail ile İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı
39 dakika önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gönderdiği e-maillerle tehdit ettiği iddia edilen T.G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nu gönderdiği e-maillerle tehdit ettiği iddia edilen T.G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.G. mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e-mail adresine 27 Mart günü gönderilen ve tehdit içerdiği belirlenen bir e-mailin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. E-maili gönderen şüphelinin Ankara'da yaşayan T.G. olduğu tespit edildi. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gerçekleştirdikleri operasyonla şüpheli T.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin dijital malzemelerine incelenmek üzere el konuldu
Ankara'daki işlemleri tamamlanan T.G., bugün erken saatlerde Vatan Caddesi
'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eyüp Devlet Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirilen T.G. adliyeye sevk edildi. T.G. mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:36 Kaynak: DHA
Son Dakika İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz