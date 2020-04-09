E-mail ile İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nu gönderdiği e-maillerle tehdit ettiği iddia edilen T.G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.G. mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e-mail adresine 27 Mart günü gönderilen ve tehdit içerdiği belirlenen bir e-mailin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. E-maili gönderen şüphelinin Ankara'da yaşayan T.G. olduğu tespit edildi. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gerçekleştirdikleri operasyonla şüpheli T.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin dijital malzemelerine incelenmek üzere el konuldu

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