E-Mak Dünyanın En Büyük Fuarının Gözdesi Oldu

1954 yılından bu yana düzenlenen yapı, inşaat ve madencilik ekipmanları fuarına bu yıl 63 ülkeden 3 bin 700 civarında firma katılıyor.

1954 yılından bu yana düzenlenen yapı, inşaat ve madencilik ekipmanları fuarına bu yıl 63 ülkeden 3 bin 700 civarında firma katılıyor. 14 Nisan'a kadar sürecek fuara yaklaşık 600 bin ziyaretçi bekleniyor.



Türkiye'den 200 firmanın katıldığı fuarda 33 metrelik kulesiyle Bursalı E-Mak göz doldurdu. 1977 yılında Bursa'da kurulan Simge Group'un iştiraki E-Mak, asfalt üretim tesisini Bauma'ya taşıdı.



EN YENİ TEKNOLOJİYİ SERGİLİYORLAR



Binlerce metrekareye yayılan fuar alanın en yüksek kulesine sahip olması nedeniyle fuarın gözdesi olan E-Mak'ın Yönetim Kurulu Başkanı Nezir Gencer, Bauma'ya düzenli olarak katıldıklarını komple asfalt tesisini onlarca TIR'a yükleyerek Münih'e taşıdıklarını söyledi. İnşaat ve madencilik sektörünün hemen her alanında üretim ve hizmet veren firmalar en yeni teknolojilerini sergilemek için yarış ediyor.



21 FİRMA TANITIM YAPTI



Fuarda İstanbul Ticaret Odası da büyük bir toplu standla yer aldı. Standda dört ayrı branşta 21 firma tanıtım yapmaya başladı. Katılım hakkında bilgi veren İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, Türkiye'nin inşaat makine sanayisinde büyük söz sahibi olduğunu belirterek katılımcı sayısının önceki yıllara giderek arttığını söyledi. Türk standında kalıp ve iskele sistemleri üreten İntek, Otomotiv ekipmanları üreticisi Nesan, Özler, Misan Makina ve Opal Çelik gibi öncü kuruluşlar yer aldı.

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