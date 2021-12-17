E-MESEM Programındaki Yenilikler ve İMEP Kurumlarına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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E-MESEM Programındaki Yenilikler ve İMEP Kurumlarına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı

17.12.2021 22:19

Avrupa Birliği Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı tarafından desteklenen Türkiye'de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İMEP) kapsamında 12 ildeki program ortağı 36 kurumun okul...

Avrupa Birliği Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı tarafından desteklenen Türkiye'de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İMEP) kapsamında 12 ildeki program ortağı 36 kurumun okul müdürleri ve müdür yardımcıları ile İMEP Merkez Ekibini ve İMEP İl Koordinatörlerini bir araya getiren "E-MESEM Sistemindeki Yenilikler ve İMEP Kurumlarına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı" 7-9 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Genel Müdürümüz Sayın Nazan ŞENER'in de ziyaret ederek okul yöneticileri ile görüş alışverişinde bulunduğu toplantıda; İMEP genel uygulama çerçevesi ve Program faaliyetleri, E-MESEM programındaki yenilikler ve İMEP kapsamında kullanımı, İMEP kapsamındaki bakım-onarım faaliyetlerine ilişkin kalite kontrol ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Kaynak: Habermetre
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Mesleki Eğitim, Avrupa Birliği, Suriyeli, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum E-MESEM Programındaki Yenilikler ve İMEP Kurumlarına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: E-MESEM Programındaki Yenilikler ve İMEP Kurumlarına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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