e-Nabız'da yapay zekayla çalışan "fotoğrafla sorgulama" özelliği açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

e-Nabız'da yapay zekayla çalışan "fotoğrafla sorgulama" özelliği açıldı

15.02.2023 09:59
e-Nabız'da yapay zekayla çalışan "fotoğrafla sorgulama" özelliği açıldı

DEPREMDE yaralanan yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü bulamayan vatandaşlar için e-Nabız'da 'fotoğrafla arama' ekranı açıldı.

DEPREMDE yaralanan yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü bulamayan vatandaşlar için e-Nabız'da 'fotoğrafla arama' ekranı açıldı.

Depremden sonra yakınlarının hangi hastanede olduğunu bulamayan vatandaşlar için e-Nabız üzerinde aktifleştirilen "Doğal Afet Bilgilendirme" sekmesine, "fotoğrafla sorgulama" özelliği eklendi. TÜBİTAK'ın geliştirdiği yazılımla, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koordineli şekilde yürüttüğü çalışma sonucu, dijital sağlık platformu e-Nabız'da aktif hale getirilen bu özellik sayesinde vatandaşlar, birinci ve ikinci derece yakınlarının hangi sağlık kuruluşunda olduğunu e-Nabız üzerinden fotoğraflarını da yükleyerek öğrenebilecek.Buna göre, https://enabiz.gov.tr adresi veya e-Nabız mobil uygulama üzerinden e-Nabız profiline erişim sağlanarak ana sayfada yer alan "Doğal Afet Bilgilendirme" alanına giriş yapılacak. Ekranda yer alan «Doğal Afet Bilgilendirme Metni» onaylanacak. "Bu alandaki bilgiler kesin bilgi niteliğinde olmayıp sağlık kuruluşlarından temin edilerek paylaşılan bilgilerdir" uyarısı da yer alan metin onaylandıktan sonra depremle ilişkili birinci ve ikinci derece yakınların (anne, baba, kardeş, çocuk, eş) yer aldığı kişi listesi sıralanıyor. Her bir kişiye ait "Afet Bilgisi Sorgula" alanına giriş yapılarak detay bilgiler görüntülenecek ve eğer sağlık durumuna ilişkin bir bilgi varsa; sağlık kuruluşu bilgisi ve detay bilgiler görüntülenebilecek. Eğer sağlık durumuna ilişkin bir bilgi yoksa; bilgilendirme uyarısı çıkan platformda, istenirse yakınının en son bulunduğu şehir seçilerek doğal afet nedeniyle ulaşılamayan yakına ilişkin güncel bilgiler belirtilip, bu alana yakınının en fazla 3 adet fotoğrafı yüklenebilecek. e-Nabız profili üzerinden yüklenen fotoğraflar, sağlık tesisinde bulunan ve kimliği teşhis edilemeyen hasta fotoğrafları ile karşılaştırılarak, "yapay zeka algoritması ile yapılan karşılaştırma" sayesinde, eşleştirilen hastaya ait sağlık tesisi bilgisi, depremzede yakını ile paylaşılacak. Mobil uygulama olarak e-Nabız'ın bu yeni özelliğini açmakta zorlananların, IOS ya da Android mobil uygulama mağazalarından, e-Nabız uygulamasının son güncellemesini de indirmesi gerekiyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
e-Nabız'da depremzedeler için yeni uygulama! Yakınlarını 'fotoğrafla arama' özelliği ile bulabilecekler e-Nabız'da depremzedeler için yeni uygulama! Yakınlarını 'fotoğrafla arama' özelliği ile bulabilecekler 36 saat enkazın altında kaldı, kalorifer peteğinden su içerek hayata tutundu 36 saat enkazın altında kaldı, kalorifer peteğinden su içerek hayata tutundu Altınovalı kadınlar, depremzedelere pijama dikti Altınovalı kadınlar, depremzedelere pijama dikti

Kahramanmaraş, E-Nabız, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel e-Nabız'da yapay zekayla çalışan 'fotoğrafla sorgulama' özelliği açıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:27 Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: İstanbul'da büyük bir deprem yaşanmayacak
10:20 En yakın arkadaşı depremde hayatını kaybeden Mine Tugay üzüntüsünü paylaştı: Gittiğine inanmak istemiyorum
10:15 Son Dakika! Kahramanmaraş'ta 222. saatte bir kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı
10:02 Depremin vurduğu Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu sözleşmesini feshetti: Bu vefasızlığı asla unutmayacağız
09:25 e-Nabız'da depremzedeler için yeni uygulama! Yakınlarını "fotoğrafla arama" özelliği ile bulabilecekler
09:33 FIFA'dan devrim niteliğinde karar! Kulüpler Dünya Kupası'na artık 32 takım katılacak
09:24 Felaketi yaşayan 3 ilden deprem anına ilişkin yeni görüntüler! Adeta tsunamiyi hatırlattı
09:08 Depremde oluşan 16 kilometrelik dev yarık köyü resmen ikiye böldü
07:12 Kırıkkale'de deprem bölgesinden dönen ekibi taşıyan midibüs devrildi! Kazada 13 kişi yaralandı
08:52 Bir maçtan daha fazlası! Trabzonspor-Basel mücadelesinde tribünde çıt çıkmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2023 10:52:30. #1.13#
SON DAKİKA: e-Nabız'da yapay zekayla çalışan "fotoğrafla sorgulama" özelliği açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement