Son Dakika Haberleri: E-Nabız Ve Teletıp-Teleradyoloji Eğitici Eğitimi Yapıldı

E-Nabız Ve Teletıp-Teleradyoloji Eğitici Eğitimi Yapıldı

55 dakika önce

Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'E-Nabız ve Teletıp-Teleradyoloji Eğitici Eğitimi' Bursa'da gerçekleştirildi.

E-Nabız Ve Teletıp-Teleradyoloji Eğitici Eğitimi Yapıldı, System.String[]

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün ev sahipliği yaptığı eğitimde; Sakarya, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Düzce, Kocaeli, Yalova, Kütahya ve Bolu illerinden gelen 250 katılımcı yer aldı. Eğitimde E-Nabız ve Teletıp-Teleradyoloji'ye veri akışlarının nasıl yapılacağı konularında çeşitli bilgiler katılımcılara aktarıldı.

Eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde uluslararası seviyede bilgi teknolojisine sahip olduğunu belirtti. Dr. Akan, "Bir vatandaşımız, kendisine çekilen röntgen filmini ya da laboratuvar sonucunu fiziki olarak eline almadan E-Nabız sistemi üzerinde rahatlıkla hem kendisi görebiliyor hem de gerektiğinde diğer hekimler tarafından değerlendirilebiliyor" dedi.

Büyük Kolaylık Sağlıyor

E-Nabız üzerinden muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın, sağlık bilgilerinizi yönetilebileceği, tıbbi özgeçmişe tek bir yerden ulaşabildiğine dikkat çeken Dr. Akan, "E-nabız sayesinde vatandaşlarımızın sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm tetkik ve tahliller tek bir veri tabanına kaydediliyor. Böylece hem kendileri hem de gerektiğinde hastanın hekimi sağlık kayıtlarına kolaylıkla erişebiliyor. Hekimler açısından hastanın geçmiş bilgilerine bakarak, tanı koyma, hastalığın seyri konusunda bilgi sahibi olma noktasında kolaylıklar sağlıyor" şeklinde konuştu.

E-Nabız ve Teletıp-Teleradyoloji sistemlerinin ekonomik açıdan da faydası bulunduğunu vurgulayan Dr. Akan, "Hastaya A hastanesinde yapılan tetkik, B hastanesine gittiğinde bilinmediği için yeniden tetkik istenebiliyordu. Ancak şimdi bu sorunlar yaşanmayacak. Tetkik ve tahliller bir hastane tarafından yapılınca gerektiğinde 81 ilde sistem üzerinden görülerek, değerlendirilebilecek" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:13 Kaynak: Bültenler

Bursa, e nabız, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Madde Bağımlısı Genç, Ebeveynlerini Rehin Aldı! Polis, 2 Saatte İkna Etti Arda Turan'ı Kızdıran Soru: Ben Terörist miyim! Hastada Kızamık Virüsü Tespit Edildi, Yoğun Bakım Karantinaya Alındı İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 18:08:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: E-Nabız Ve Teletıp-Teleradyoloji Eğitici Eğitimi Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]