E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Kart:

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, Türkiye'de 55,5 milyon vatandaşa "yeni nesil kimlik", 28 milyon araç sürücüsünden 12,8 milyonuna "yeni tip sürücü belgesi" verildiğini bildirdi.

Genel merkezi Mersin'de bulunan sendikanın genel başkanı Kart, yazılı açıklamasında, nüfus müdürlüklerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de hizmet vermeyi sürdürdüğünü belirtti.

"Yeni nesil kimlik" ve "yeni tip sürücü belgesi" alan vatandaşların sayısına ilişkin bilgi veren Kart, şunları kaydetti:

"Sendikamızın elinde bulunan verilere göre ülke nüfusumuz 83,5 milyonu geçmiş durumdadır. Şu ana kadar 55,5 milyon civarında çipli kimlik dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşımız yeni kimlik çıkarana kadar ellerinde bulunan kimlik geçerlidir. Bunun yanında yeni tip sürücü belgesine geçen kişi sayısı 12,8 milyonu buldu, henüz yenilenmeyi bekleyen 15,2 milyon eski tip sürücü belgesi bulunmaktadır. Yen tip sürücü belgesine geçiş için süre 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştır."