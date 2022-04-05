E.ON Almanya: AB, Rusya'dan enerji ithalatını keserse yüksek fiyat artışı kapıda - Son Dakika
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E.ON Almanya: AB, Rusya'dan enerji ithalatını keserse yüksek fiyat artışı kapıda

05.04.2022 12:38
E.ON Almanya: AB, Rusya'dan enerji ithalatını keserse yüksek fiyat artışı kapıda

Alman enerji şirketi E.ON'un Almanya Üst Yöneticisi (CEO) Filip Thon, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrol ve gazının ithalatını dondurması durumunda Alman tüketicilerinin elektrik ve gaz fiyatlarındaki keskin artışlara hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyardıThon, Alman medya...

Alman enerji şirketi E.ON'un Almanya Üst Yöneticisi (CEO) Filip Thon, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrol ve gazının ithalatını dondurması durumunda Alman tüketicilerinin elektrik ve gaz fiyatlarındaki keskin artışlara hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyardı

Thon, Alman medya ağı Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) yaptığı açıklamada, E.ON'un Almanya'daki yaklaşık 14 milyon müşterisinin elektrik ve gazda ciddi fiyat artışlarına hazırlanması gerektiğini belirtti.

Doğal gazın toptan satış fiyatının Mart 2020'ye göre 20 kat, elektrik fiyatlarının ise 8 kat arttığını vurgulayan Thon, "Piyasadaki bu benzeri görülmemiş durumu fiyatlandırmamıza yansıtmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Thon, AB'nin Rus petrol ve gazının ithalatını dondurması durumunda Alman tüketicilerinin elektrik ve gaz fiyatlarındaki keskin artışlara hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyararak, AB'ye Rusya'dan daha fazla gaz gelmemesi halinde Alman ekonomisi için dramatik sonuçların beklenmesi gerektiğine de dikkati çekti.

E.ON Almanya Üst Yöneticisi Thon, "Şu anda, Almanya'da yer altı gaz tesisleri sadece yüzde 25-27 arasında dolu. Bu çok düşük bir seviye. Bu gaz tesislerini doldurma talebi de buna bağlı olarak yüksek olacaktır. ve bu fiyatları yukarı çekiyor. Durum, teslimatlar durmasa bile çok gergin." yorumunu yaptı.

E.ON, yaklaşık 14 milyon müşterisiyle Almanya'daki en büyük enerji tedarikçilerinden birisi.

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Avrupa Birliği, Almanya, Enerji, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel E.ON Almanya: AB, Rusya'dan enerji ithalatını keserse yüksek fiyat artışı kapıda - Son Dakika


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