E.ON'un Innogy'yi satın almasına AB onayı
1 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Alman enerji şirketi E.ON'un, Innogy'nin dağıtım ve elektrik üretimi alanındaki varlıklarını satın almasına koşullu onay verdi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Alman enerji şirketi E.ON'un, Innogy'nin dağıtım ve elektrik üretimi alanındaki varlıklarını satın almasına koşullu onay verdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:00
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