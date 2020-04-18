E-POSTA ADRESİNİ ELE GEÇİRDİKLERİ LİBYALIYA ŞANTAJ YAPANLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Son Dakika

Ali ABLAY/ LİBYA uyruklu S.S.S.A.'nın e posta adresini ele geçirerek şantaj yapan yabancı uyruklu iki kişi suçüstü yakalandı.

Libyalı S.S.S.A., 13 Nisan 2020 tarihinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, e posta adresini ele geçiren kişiler tarafından kendisinden 5 bin dolar istendiğini belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen polis, 16 Nisan tarihinde üzerinde 'geçersizdir' yazan 5 bin doları şikayetçiye vererek Şişli'de şüpheli ile buluşmasını sağladı. Zarfın içinde sahte 5 bin doları alan S.S.S.A., akşam saatlerinde Mecidiyeköy'de şüpheli ile buluştu. Zarfı alan Lübnan vatandaşı Mohamed Omar Salem A. (27) ve suç ortağı Libya vatandaşı Nasrulden I., (26) polis tarafından suçüstü yakalandı. "Yağma" suçundan adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldılar.