E-ruhsata büyük ilgi

Gemlik Belediyesi'nde ruhsat işlemleri internet üzerinden gerçekleşiyor.



İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatları Gemlik Belediyesi internet sitesi üzerinden verilmeye devam ediyor. İsteyen vatandaşlar www.ruhsat.gemlik.bel.tr adresinden ruhsat için müracaat ederek işlemlerini hızlı şekilde yaptırabiliyor. Öte yandan Gemlik Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü saha ekibi ilçedeki işletmeleri konu ile ilgili bilgilendirerek e-ruhsat işlemlerinin yaygınlaşmasını hedefliyor.



Gemlik Belediyesi'nden e-ruhsat ile ilgili yapılan açıklamada, işlemlerin bütün işyerlerini kapsayacak şekilde devam ettiği belirtilerek, "Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü saha ekibinin ilçemiz genelinde titizlikle yapılan çalışmaları neticesinde bu güne kadar Hamidiye Mahallesi'nde 1189, Dr. Ziya Kaya Mahallesi'nde 626, Eşref Dinçer Mahallesi 526, Osmaniye Mahallesi 131 ve Demirsubaşı Mahallesi'nde 284 işyeri ziyaret edildi. Vatandaşlara işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu" denildi. - BURSA